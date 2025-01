Demokrate: Država mora biti spremna da odlučno uzvrati udarce

Podgorica, (MINA) – Poslanici Demokatske Crne Gore pozvali su ministre, posebno one u sektoru bezbjednosti, da ne posustanu pred pritiscima čiji je cilj, kako su kazali, destabilizacija vlasti.

U saopštenju Kluba poslanika Demokrata navodi se da država mora biti spremna, ne samo da primi udarce, već i da se odlučno brani i da uzvrati.

“Obraćamo se političkim elitama u Crnoj Gori s jednim važnim apelom – nemojte potcjenjivati narod, jer narod puno zna. Svjedoci smo da je Vlada pokrenula hrabru borbu protiv kriminala unutar bezbjednosnih službi”, kaže se u saopštenju.

Kako su kazali iz Kluba poslanika Demokrata, Crnoj Gori je sada, više nego ikad, potrebna prava policija koja služi narodu, a ne mafiji.

“Ovo su teška vremena. Kriminalno-političke grupe, suočene sa ovakvim izazovima, pokušavaju svim silama da uzvrate udarac. Ali država ne smije biti pasivna. Država mora biti spremna, ne samo da primi udarce, već i da se odlučno brani i uzvrati”, poručile su Demokrate.

Prema njihovim riječima, svaki korak ka čistijem sistemu znači manje prostora za one koji su godinama koristili policiju za svoje prljave poslove.

“Ko su ti ljudi? Ili još bolje pitanje je gdje su, jer svi znamo ko su. Oni nijesu otišli na Mars ili pobjegli u unostranstvo. I dalje su među nama. I dalje mnogi od njih ne vide razloge za bježanje”, kaže se u saopštenju.

Kako su kazali iz kluba poslanika Demokrata, “ti ljudi” sada koriste skupo plaćenu strategiju.

“Pomoću nje već dvije godine pokušavaju da uruše sistem”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da im je cilj da preuzmu institucije i uspostave još goru diktaturu kriminala nego što je bila u prethodnih nekoliko decenija.

“Njihov problem je rast plata i standarda građana ali i nedostatak straha kojim su nekad kontrolisali Crnu Goru. Njihova strategija je, između ostalog, rušenje vlasti kroz korišćenje svakog mogućeg nepovoljnog događaja da se okrivi Vlada”, navodi se u saopštenju Demokrata.

Oni su rekli da već godinama ti ljudi proturaju priče koje naglašavaju određene probleme i za očekivati je da će u budućnosti samo pojačati te instrumente.

“Za svaki događaj formiraće se protesti, a mediji koji im služe, danima će, otvoreno ili perfidno pokušavati da unesu svijest o nesposobnosti i zloj namjeri vlasti. Ovo je vrlo efikasna strategija i žestoko plaćena, ali ima jednu manu – potcijenila je narod”, kaže se u saopštenju.

Građani su, kako su navele Demokrate, prepoznali tu strategiju.

“Znaju da bezbjednosne službe ne mogu biti odgovorne za svaku nesreću ili zločin. Nijedna država na svijetu ne može da predvidi i spriječi baš svaki zločin”, kaže se u saopštenju Demokrata.

Oni su rekli da bivši režim koristi svaku tragediju kao, nažalost, sjajnu priliku da, shodno strategiji, optuži sadašnju vlast.

“Ako se desi pljačka banke, tražiće ostavku ministra finansija, ako se desi ubistvo, optuživaće ministra unutrašnjih poslova, ako se dese poplave tražiće ostavku gradonačelnika, ako se izvede neka nesmotrena predstava, tražiće ostavku ministarke kulture i tako redom”, kaže se u saopštenju.

Iz kluba poslanika Demokrata su rekli da što više policija bude čišćena od kriminalaca u uniformama, Vlada će biti sve više “kriva”.

“Što više sudovi počnu da sude pravno i pravedno, vlada će biti sve “krivlja”, “nesposobnija” i “korumpiranija”, dodaje se u saopštenju Demokrata.

Prema njihovim riječima, jasno je da mafiji odgovara haos i strah, jer su mir i pravda njihovi neprijatelji.

“Zato pozivamo ministre, posebno one u sektoru bezbjednosti, da istraju u ovoj borbi. Da ne posustanu pred pritiscima koji imaju jasan cilj: destabilizaciju vlasti kako bi se stvorio prostor za povratak onih koji su ovu zemlju doveli do ruba ponora”, poručuje se u saopštenju.

Dodaje se da italijanska mafija nije pobijedila Italiju, francuska mafija nije pobijedila Francusku, “pa neće ni crnogorska mafija pobijediti Crnu Goru”.

Iz kluba poslanika Demokrata su kazali da ministri možda ne mogu sami voditi te reforme, “ali ako ne pokušaju, gube pravo na naše povjerenje i poštovanje”.

“Ipak to će biti borba i svih nas. I naša odgovornost. Za bolju Crnu Goru, za našu djecu, koja zaslužuju zemlju bez straha. Borba je teška, ali nijesmo sami. Uz nas je čitav civilizovani svijet koji nam pomaže informacijama i savjetima i poručuje: Samo naprijed jer svjetlost se već nazire na kraju tunela”, navele su Demokrate.

Iz te partije su rekli da neće komentarisati saopštenja onih stranaka čiji su predsjednici bili čelnici bezbjednosnog sektora i potpredsjednici Vlade kada se desio “haos u Medovini”.

“Pa riječ nijesu progovorili ili pozivali na odgovornost, kao ni mi koji smo im bili opozicija, ali opozicija koja ne trguje na ljudskim tregedijama”, dodaje se u saopštenju.

Iz kluba poslanika Demokrata da neće komentarisati ni stavove “onih koji su činili vlade u kojima je samo u jednom mandatu posljednje vlade prije demokratskih promjena ubijeno 96 građana Crne Gore, od čega 42 u obračunima mafije, od čega šest slučajnih prolaznika”.

