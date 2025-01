Demokrate: Borba protiv kriminalne zaostavštine DPS-a dužnost svih koji vjeruju u pravdu

Podgorica, (MINA) – Borba protiv kriminalne zaostavištine Demokratske partije socijalista (DPS), moralna je dužnost svakog ko vjeruje u pravdu i zakon, kazali su iz Demokratske Crne Gore.

Iz DPS-a su ranije kazali da je Uprava policije, po nalogu Demokrata, saučesnik u pokušaju nasilnog zauzimanja vlasti u Budvi.

DPS, kako su rekle Demokrate, građane Crne Gore i dalje smatra naivnim, vjerujući da su zaboravili kako su pajserima razvaljivali vrata Skupštine opštine Kotor, a sjednice održavali u hotelima i restoranima, izrugivajući se demokratiji i volji građana.

“Misle da smo zaboravili kako su njihove policijske snage, uz povike “hapsi marvu”, brutalno hapsile poslanike Skupštine Crne Gore. Ali, Crna Gora pamti. Pamti svaku nepravdu, svaku ranu koju su zadali demokratskom društvu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da DPS i dalje vjeruje “da smo zaboravili desant na Budvu, kada su, uz pomoć Zorana Lazovića i njegovog sina, sada već optuženih za najteža krivična djela, prebijali građane, razbijali inventar, sprovodili brutalno nasilje i hapsili odbornike”.

“Sve to da bi očuvali moć i zaštitili svoje interese. Ali, Crna Gora nije zaboravila. Niti će”, kazale su Demokrate.

Oni su naveli da DPS još vjeruje da su građani naivni.

“Sada, kada se borimo protiv ostataka te kriminalne strukture, DPS još uvijek vjeruje da su građani naivni. Misle da smo zaboravili njihov nedavni vandalizam u Skupštini, bacanje dimnih bombi i pokušaje sabotaže, sve u nadi da će Ustavni sud osloboditi njihove visoke partijske saveznike, Milivoja Katnića i Zorana Lazovića. Ali, njihova je era prošla, i to nepovratno”, navodi se u saopštenju.

Iz Demokrata poručuju da borba protiv kriminala i “ostataka te kriminalne strukture i zaostavštine DPS-a nije laka, ali jeste moralna dužnost svakoga ko vjeruje u pravdu i zakon”.

“Znamo da DPS to ne razumije. Oni su uvijek napadali poštene ljude i žene, jer se poštenje nije uklapalo u njihovu viziju Crne Gore. Napad na Draganu Kažanegru Stanišić od DPS-a i njihovih saveznika koji su prodali narod za vlast, samo je još jedan u nizu kukavičkih poteza, koji pokazuju njihovu nemoć”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, italijanska mafija nije uspjela pokoriti Italiju, niti je francuska mafija pokorila Francusku.

“Tako ni crnogorska mafija, koliko god bila povezana s DPS-om, neće uspjeti da pokori Crnu Goru. Jer Crna Gora je jača od njih, od njihovih spletki, laži i nasilja. I u to smo sigurni”, kaže se u saopštenju.

Demokrate su, kako se navodi, spremne za političku borbu.

“I obećavamo vam, bićete poraženi. Ministri u sektoru bezbjednosti imaju obavezu da očiste taj sektor od kriminalaca, za to su i birani. Ako ne ispune tu dužnost, neće imati našu podršku”, dodaje se u saopštenju Demokrata.

Oni, kako se navodi, neće stati i neće se povući, dok Crna Gora ne bude slobodna “od okova u koje je DPS vezao decenijama”.

“Zato i ne čudi ni jednog građanina zbog čega takav DPS čini sve, javno i prikriveno, da destabilizuje društveni ambijent, ne birajući sredstva i ne razmišljajući o posljedicama”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS