Ðeljošaj: Pokušaji promjene nacionalne strukture naišli bi na žestok odgovor

Podgorica, (MINA) – Izmjena Zakon o državljanstvu, da bi se dozvolilo dvojno, značila bi promjenu nacionalne strukture Crne Gore, koja bi naišla na žestok odgovor, poručio JE potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj.

Đeljošaj, koji je i predsjednik Albanske alternative, u intervjuu za Glas Amerike je poručio i da se neće mijenjati Ustav da bi se srpski jezik uveo kao službeni, na čemu, kao i na izmjeni Zakona o državljanstvu, insistiraju predstavnici Koalicije za budućnost Crne Gore.

On je ocijenio da su to potezi kako bi se usporio evropski put Crne Gore.

“Mislim da neće u tome uspjeti”, rekao je Đeljošaj ukazujući da je 80 odsto građana za Evropsku uniju (EU).

On je kazao da je već ranije poručio predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću da Albace ne uvlači u svoje projekte koji bi značili promjenu nacionalne strukture države.

Kako je naveo, Albanci Crnu Goru doživljavaju kao svoju državu, rade u njoj, daju svoj doprinos.

Đeljošaj je poručioda Albanci nikada neće podržati projekte koji su u suprotnosti sa rezolucijama Ujedinjenih nacija da se promijeni nacionalna struktura jedne države.

Prema njegovim riječima, to je linija koja bi dovela do velikog razdvajanja u Crnoj Gori.

“I naravno ne samo kod mene, nego u političkom subjektu, narodu kojem pripadam imao bi žestoki odgovor, kad bi se krenulo o Zakonu o državljanstvu što ima samo jedan cilj, a to je da se promijeni nacionalna struktura Crne Gore”, poručio je Đeljošaj.

On je kazao da je Crna Gora opstala takva kakva jeste i da će Albanci biti na braniku da se to odbrani, na koji god način bude trebalo.

Komentarišući ideje da srpski jezik bude uveden kao službeni, a da u javnim službama, policiji i vojsci bude procent Srba kakav je bio na popisu, Đeljošaj je rekao da Crna Gora ima svoj Ustav, jako dobro uređen i evropski, i da država teži ka EU.

“Promjene Ustava, u stvarima kojima se definišu državnost i njen koncept, mislim da su definisane tako da nijesu realne da se dese. Mislim da će i ova inicijativa ostati na praznoj priči, na izjavama. Neće biti bitnih promjena”, dodao je Đeljošaj.

On smatra da strukture koje predlažu takve inicijative nemaju neku podršku građana da bi mogle da potežu tako velikim promjenama.

“Analizirao sam izbore u Podgorici i ako pogledamo ukupno biračko tijelo, upisano, koji imaju mogućnost da glasaju, oni su na nekih desetak odsto. Pola nije ni izašlo. Nije to neka podrška koja može da poteže ovako velike promjene koje se pominju. To vidim samo kao pokušaje da se nešto kaže”, naveo je Đeljošaj.

Govoreći o crvenim linijama za učešće njegove stranke u Vladi, on rekao je da bi to bile odluke koje nisu usklađene sa politikom EU i Sjedinjenih Američkih Država, ali i naglasio da se u Crnoj Gori trenutno stvara ambijent koji bi takođe mogao da bude “crvena linija”.

Đeljošaj nije isključio ni mogućnost nove rekontrukcije vlade ili “novog dogovora”.

