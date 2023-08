Đeljošaj: Podržavamo Spajića za mandatara

Podgorica, (MINA) – Albanski forum podržava lidera Pokreta Evrope sad Milojka Spajića da dobije mandat za sastavljanje nove vlade, rekao je nosilac liste te koalicije Nik Đeljošaj.

Đeljošaj je novinarima, nakon konsultacija sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, kazao da u toj koaliciji smatraju da se može doći do mandatara koji će da vodi državu prema evropskim vrijednostima.

“Saopštili smo predsjedniku (Milatoviću) da podržavamo Spajića da dobije mandat da formira narednu vladu”, rekao je Đeljošaj.

On je naveo da su u razgovoru sa Milatovićem istakli sva svoja programska opredjeljenja, kao i da su razgovarali o budućnosti države.

“Albanski forum je, kao i do sad, opredijeljen za programske principe, razvoj i bolji standard svih građana Crne Gore i da našu državu dodatno demokratizujemo u procesu evropskih integracija”, kazao je Đeljošaj.

Upitan da li postoji politički subjekt koji za njih u novoj vladi nije prihvatljiv, on je odgovorio da poštuju volju građana, koja je iskazana kroz predstavnike u Skupštini.

“Svakoga uvažavamo, niko nema apsolutnu većinu. Programski principi za nas su jako važni i svako ko, kao predsjednik Milatović, ima jasne stavove prema svim programskim principima, osnovnim otvorenim i neotvorenim pitanjima, međunarodnoj saradnji i dosadašnjim dešavanjima u Crnoj Gori – za nas je partner”, zaključio je Đeljošaj.

