Đeljošaj: Mandić da ne vezuje Albance za svoj šovinistički projekat

Podgorica, (MINA) – Lider Albanskog foruma i potpredsjednik Vlade Nik Đeljošaj poručio je predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću da ne vezuje Albance za njegov, kako je naveo, šovinistički projekat dvojnog državljanstva.

Mandić je ranije danas kazao da bi brojna albanska i bošnjačka zajednica u svijetu željela da, pored matičnog, ima i crnogorsko državljanstvo i dodao da očekuje da će predstavnici tih naroda u parlamentu podržati izmjene Zakona o državljanstvu.

Đeljošaj je, u objavi na Fejsbuku /Facebook/, poručio Mandiću da se nada da je to posljednji put da pominje i vezuje Albance za njegov “šovinistički projekat dvojnog državljanstva”.

Prema riječima Đeljošaja, cinično je da baš Mandić pominje Albance.

“Tim prije što već znamo kako “radite” i što smo na djelu vidjeli da Vi ne poštujete ni riječ, ni potpis”, naveo je Đeljošaj.

On je kazao da Albanci imaju svoje predstavnike koji će znati kako da riješe svoja pitanja ili probleme, dodajući da je Mandić posljednji koji može da ih pominje.

“Jednom smo pogriješili i vjerovali Vašem potpisu i Vašoj riječi, ali više ne. Naći ćemo mehanizme i čekati dan da izbrišemo glas koji smo dali za Vas, odnosno za predsjednika Skupštine”, rekao je Đeljošaj.

Kako je naveo, ideja dvojnog državljanstvo nije za Albance.

“Već je to projekat “Vašeg sveta” koji je možda za Vas legitiman, ali ne i za nas, pa nemojte miješati Albance u ove planove. Mi nećemo da učestvujemo u kreiranju “srpskog sveta”, ali ni imaginarnih drugih i sličnih svijetova na nacionalnoj osnovi”, poručio je Đeljošaj.

On je rekao da je promjena strukture stanovništva kako Mandić želi takođe protiv međunarodnih konvencija, i poručio da Albanski forum to ni na koji način neće podržati.

“Mi ne destabilizujemo i ne djelujemo na uništavanju evropske budućnosti Crne Gore i protiv međunarodnih normi”, istakao je Đeljošaj.

Kako je dodao, političko djelovanje Albanskog foruma je samo u dogovorenoj programskoj saradnji koju imamaju sa premijerom Milojkom Spajićem.

“Jer već famozni sporazum više za nas ne postoji, a ja ga nikad nijesam prekršio jer poštujem svoj potpis i svoju riječ. Tu se razlikujemo”, zaključio je Đeljošaj.

