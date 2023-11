Đeljošaj: Crna Gora će povratiti liderstvo u EU integracijama

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će, nakon zastoja od par godina, korak po korak povratiti liderstvo u evropskim integracijama, kazao je potpredsjednik Vlade i lider Albanske alternative Nik Đeljošaj povodom kompletiranja Ustavnog suda.

Na sjednici Skupštine Crne Gore danas je za sudiju Ustavnog suda izabran Faruk Resulbegović.

„Nakon zastoja od par godina, korak po korak Crna Gora će povratiti liderstvo u EU integracijama, prvo kroz dogovor o popisu, a danas kompletiranjem Ustavnog suda“, naveo je Đeljošaj.

On je kazao da je više od dvije trećine poslanika podržalo danas Resulbegovića.

To je, kako je dodao Đeljošaj, velika odgovornost za Resulbegovića, a velika čast za Albance.

„Drago mi je da su svi autentični predstavnici Albanaca i Hrvata glasali za predstavnika manjina u Ustavnom sudu, a žao mi je i što je Bošnjačka stranka ponovo pala na testu političke zrelosti“, rekao je Đeljošaj.

On je kazao da je vrijeme Albanaca tek počelo, ali ne samo zbog njihove nacionalne pripadnosti, već zbog profesionalizma, znanja i privrženosti državi i evroatlantskim vrijednostima.

„U EU možemo samo zajedno, bez prečica, bez podjela, ali zajedničkim radom, posvećenošću, profesionalizmom i ispunjavanjem svih neophodnih kriterijuma za članstvo“, poručio je Đeljošaj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS