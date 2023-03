Đeka: Podržaćemo kandidaturu Đukanovića

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija (DP) podržaće kandidaturu lidera Demokratske partije socijalista (DPS) Mila Đukanović za predsjednika Crne Gore, rekao je predsjednik DP-a Fatmir Đeka.

“Što se mene lično tiče, a i partije na čijem sam čelu, preferiram i podržaćemo Đukanovića sa kojim smo imali veoma dobru saradnju u čitavom ovom periodu. Dakle, naglašavam, to je podrška Đukanoviću lično – kao predsjedničkom kandidatu”, rekao je Đeka Pobjedi.

Upitan hoće li pozvati birače DP-a da glasaju za Đukanovića, on je odgovorio da njihovo članstvo i simpatizeri imaju zavidnu političku kulturu i da su uvijek znali da se ispravno odrede kada su u pitanju takve odluke.

Govoreći o tome jesu li vanredni izbori rješenje krize u Crnoj Gori, Đeka je rekao da je, kao član Vlade Dritana Abazovića, siguran da je izvršna vlast ostvarila veoma dobre rezultate.

“Naša politika je bila usklažena sa evropskom, imali smo kristalno jasno određenje prema ruskoj agresiji na Ukrajinu, širom otvorili vrata izbjeglicama iz te države, odnosi sa susjedima su unaprijeđeni”, rekao je Đeka.

On je ocijenio da je najveći iskorak ostvaren u ekonomiji i borbi protiv korupcije i kriminala.

“Za mene kao lidera nacionalne stranke i ministra za ljudska i manjinska prava je najznačajnije da je ova Vlada bila inkluzivna, evropska i evroatlantska. Oni koji su joj izglasali nepovjerenje u avgustu prošle godine sada možda shvataju da su pogriješili”, ocijenio je Đeka.

On je dodao da su, kao legalisti, uvijek govorili da su izbori najbolje rješenje.

“I za njih smo spremni kada god oni bili, vodeći svakako računa o tome da se oni raspišu u skladu sa Ustavom”, istakao je Đeka.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS