Definisan dvogodišnji okvir saradnje Ministarstva zdravlja i SZO

Podgorica, (MINA) – Ministar zdravlja Vojislav Šimun i regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za Evropu Hans Kluge potpisali su danas dvogodišnji sporazum o saradnji između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Regionalne kancelarije SZO za Evropu.

Iz Ministarstva zdravlja je saopšteno da je sporazum potpisan na marginama ministarskog sastanka Inicijative malih zemalja, koji se održava na Kipru.

Sporazumom je, kako se navodi, definisan okvir saradnje u oblasti univerzalne pokrivenosti uslugama zdravstvene zaštite, zatim jačanja odgovora zdravstvenog sistema u kriznim i vanrednim situacijama, kao i unapređenja zdravlja na svim nivoima.

Šimun je kazao da je Ministarstvo zdravlja opredijeljeno da, u saradnji sa SZO, radi na jačanju zdravstvenih kapaciteta i realizaciji zajedničkih ciljeva.

„A sve na dobrobit svakog pojedinca i cijelog društva, kako bi dostigli što je moguće veći nivo zdravstvene pokrivenosti i dostupnosti, kao i kvaliteta zdravstvene zaštite”, rekao je Šimun.

On je istakao da je Crna Gora veoma posvećena jačanju pripravnosti i kapaciteta za reagovanje u vanrednim situacijama u zemlji i regionu.

Šimun je pozdravio uspostavljanje Panevropske mreže za pripravnost na vanredne situaciije.

„Sa COVID-om smo naučili lekciju da moramo biti spremni da odgovorimo prije nego što rizik postane prijetnja našem zdravlju“, rekao je Šimun i dodao da je cilj Vlade da stavi ljude i njihovo zdravlje u centar sektorskih politika i donošenja odluka.

Šimun i Kluge su razgovarali i o narednim koracima u cilju završetka Strategije kontrole kvalitete zdravstvene zaštite, sa jasnim skupom mjerljivih ciljeva i indikatora.

„Naši napori su usmjereni na vraćanje povjerenja u zdravstveni sistem i nacionalne institucije“, istakao je Šimun.

On je rekao da je zadovoljan dosadašnjom saradnjom sa SZO, navodeći da ona predstavlja model kako se grade partnerstva koja donose održive i dugoročne benefite za gradjane Crne Gore.

Kluge je, kako je saopšteno, čestitao Šimunu na već vidljivim rezultatima i zahvalio na proaktivnom učešću Crne Gore na sastanku malih zemalja.

On je poručio da će SZO podržati Crnu Goru u brojnim aktivnostima na kojima Ministarstvo zdravlja posvećeno radi i dodao da se raduje nastavku dosadašnje dobre saradnje.

Kluge je rekao da je spreman da podrži plan Šimuna da ojača menadžerske kapacitete za upravljanje zdravstvenim ustanovama, kao važnu pretpostavku unapređenja kvaliteta i racionalne upotrebe sveukupnih resursa.

On je kazao da vidi Crnu Goru kao regionalni centar za pripremljenost i odgovor na vanredne javnozdravstvene prijetnje i istakao da je ulaganje u zdravstvenu sigurnost put ostvarivanja univerzalne zdravstvene zaštite.

