Danilovgrađanin uhapšen zbog prijetnji Dajkoviću

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad uhapsili su R.P. (25) iz tog grada, zbog sumnje da je prijetio predsjedniku Slobodne Crne Gore Vladislavu Dajkoviću.

Iz Uprave policije je saopšteno da se R.P. tereti za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti na štetu V.D.

„Sumnja se da je R.P. izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret na način što je sa svog profila na jednoj društvenoj mreži uputio oštećenom riječi prijeteće i uvrjedljive sadržine“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je R.P. uhapšen po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

„R.P. će tužiocu biti priveden u zakonskom roku na dalju nadležnost“, kazali su iz policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS