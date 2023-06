Danas protest izabranih doktora ispred Vlade

Podgorica, (MINA) – Novi protest Sindikata izabranih doktora Crne Gore (SIDCG) biće održan danas, ispred Vlade.

To je drugi protest SIDCG, pod nazivom “Spašavanje primarne zdravstvene zastite u minut do 12”.

Na prvom protestu, koji je prošle subote održan ispred Ministarstva zdravlja, saopšteno je da je ponašanje nadležnih prema ljekarima u Crnoj Gori nedopustivo.

Glavni odbor SIDCG pozvao je ranije građane i kolege da dođu na drugi protest, koji će biti održan danas u 12 sati.

“Molimo Vas da kao i do sada budete svjedoci u borbi za istinom sa lica terena i pomognete da svi zajedno prekinemo unistavanje primarne zdravstvene zaštite i javnog zdravstvenog sistema”, navodi se u saopštenju.

Izabrani ljekari u Crnoj Gori od ponedjeljka rade po normama Fonda za zdravstveno osiguranje, što znači da pregledaju od 28 do 32 pacijenta dnevno.

Predsjednik SIDCG Igor Ljutica u intervjuu agenciji MINA ranije je kazao da primarna zdravstvena zaštita neće trpjeti zbog promjene režima rada izabranih ljekara i da će svi hitni slučejevi biti primljeni.

On je najavio i mogućnost štrajka ukoliko se njihovi zahtjevi ne ispune.

SIDCG se na proteste odlučio nakon što od Ministarstva zdravlja i Vlade nijesu dobili nikakav odgovor, niti poziv na sastanak kako bi razgovarali o problemima sa kojima se suočavaju.

Ljekari su, između ostalog, zahtijevali da se na zarade vrati strukturirani model obračunavanja plata, uz kapitacije i usluge, ukinut posljednjim Granskim kolektivnim ugovorom, kao i da se reguliše pitanje dežurstava.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS