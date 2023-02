Danas biraju novog vršioca dužnosti VDT-a

Pogorica, (MIAN) – Tužilački savjet (TS) danas bi trebalo da odluči ko će od državnih tužilaca biti izabran za novog vršioca dužnosti (v.d.) vrhovnog državnog tužioca (VDT).

Kandidati za v.d. VDT-a koji su se prijavili na javni poziv, pravnik Milorad Marković i specijalna tužiteljka Sanja Jovićević, nijesu na sjednici TS u ponedjeljak dobili potreban broj glasova.

Dosadašnjoj v.d. VDT-a Maji Jovanović je konstatovan prestanak funkcije nakon dva šestomjesečna mandata.

Vlada Crne Gore u petak je povukla iz skupštinske procedure predlog izmjena Zakona o državnom tužilaštvu, kojim je traženo da mandat v.d. VDT-a traje do izbora čelnika tužilaštva u punom mandatu.

Zakonodavni odbor je prethodno ocijenio da predložene izmjene nijesu u skladu sa Ustavom Crne Gore i pravnim sistemom.

