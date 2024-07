Dan crnogorske diplomatije da bude 6. maj

Podgorica, (MINA) – Vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici utvrdila Predlog za ustanovljavanje 6. maja kao Dana crnogorske diplomatije.

Kako je saopšteno iz Vlade, to je odlučeno na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade.

U Predlogu se navodi da je predloženo da se 6. maj proglasi Danom crnogorske diplomatije jer je na taj dan 1874. godine reorganizovana tadašnja državna uprava i ustanovljena uprava za finansije, unutrašnja djela i prosvjetu i formirana Knjaževska kancelarija za spoljne poslove.

Kako se dodaje, 6. maj bi trebalo da se obilježava svake godine, radi podsjećanja na vrijednost i važnost istoije crnogorske diplomatije.

“Ujedno i afirmaciju sadašnjih vanjskopolitičkih prioriteta Crne Gore”, kaže se u Predlogu.

