Damjanović: Parlamentarnih izbora neće biti u ovoj godini

Vašington, (MINA) – Ministar finansija Aleksandar Damjanović kazao je da ne očekuje da će u Crnoj Gori ove godine biti održani vanredni parlamentarni izbori.

On je, u intervjuu za Glas Amerike, rekao da očekuje da se nastavi razgovor parlamentarne većine o vladi, bez obzira na ishod predsjedničkih izbora 19. marta.

Damjanović je najavio razgovore dijela parlamentarne većine i Vlade o mogućem predsjedničkom kandidatu.

“Ono što slijedi su ozbiljni razgovori narednih dana, već od ponedjeljka unutar vlade, i unutar dijela Vlade i parlamentarne većine da li postoji mogućnost da se dođe do kandidata koji bi bio, uslovno rečeno, možda i najozbiljnije rešenje za pobjedu, odnosno za ulazak u drugi krug”, naveo je Damjanović.

Upitan da li će odluka o tome zavisiti i od toga koga opozicija bude imenovala za predsjedničkog kandidata, on je kazao da se opozicija ne izjašnjava, osim činjenice da pojedine opozicione partije kažu da traže ili žele da nađu nestranačkog zajedničkog kandidata.

Damjanović je naveo da se Demokratska partija socijalista još ne izjašnjava oko svog kandidata.

“Generalno mislim da oni kroz istraživaja javnog mnjenja pokušavaju da vide ko je najbolji njihov kandidat”, dodao je Damjanović.

On je kazao da je prirodno da najveća opoziciona partija ima svog kandidata.

“Kao što je prirodno da partije parlamentarne većine i Vlade – jer dio parlamentarne većine čini vladu, ali su i ostale partije parlamentarne većine koje nijesu u vladi takođe vlast po dubini – sjednu i dođu do, ako ne zajedničkog kandidata, onda do dogovora da one podrže u drugom krugu kandidata ili parlamentarne većine ili vlade”, naveo je Damjanović.

On je kazao da iz dva razloga ne očekuje da će vanredni parlamentarni izbori biti održani ove godine.

Damjanović je naveo da je skraćenje mandata Skupštini jedini način da se dođe do vanrednih parlamentarnih izbora i da to zavisi od parlamentarne većine.

Damjanović je dodao da, sa pozicije člana Vlade i gledajući odnose u parlamentu, ne vidi tu mogućnost u ovom trenutku.

“To je pitanje za partije parlamentarne većine. Iz moje komunikacije sa njima, mislim da se tu razmišlja, prije svega, da se eventualno dođe do rekonstrukcije”, kazao je Damjanović.

Kako je rekao, čak i kada bi se ušlo u priču o skraćenju mandata parlamenta, u maju, junu, onda bi ušli u zonu da eventualni vanredni izbori budu tek na jesen, u oktobru, novembru.

On je naveo da je tada zakonom definisano sporovođenje popisa stanovništva u Crnoj Gori, kao redovnog posla.

Popis se, kako je dodao, shodno smjernicama Evropske unije (EU), ne smije preklopiti sa izbornim ciklusom.

“Prema tome, ako bi neko htio da ide na vanredne izbore na jesen, onda bi taj neko morao da kaže da je protiv popisa, jer će onda popis da se eliminiše i pitanje je kada će ga biti”, kazao je Damjanović.

On je dodao da je to Crnoj Gori neophodna statistička podloga i osnova da bi razvijala svoje politike.

“Ti (parlamentarni) izbori mogu biti i naredne godine, kada im je vrijeme”, rekao je Damjanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS