Damjanović: Na transplantaciju organa čeka 76 odraslih pacijenata i 11 djece

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori na transplantaciju organa čeka 76 odraslih pacijenata i 11 djece, rekla je direktorica Direktorata za transplataciju i biomedicinu Ministarstva zdravlja, Sandra Damjanović i pozvala građane da postanu donori kako bi se lista čekanja smanjila.

Ona ja agenciji MINA kazala da je Ministarstvo zdravlja uspostavilo sistem izdavanja donorskih kartica u domovima zdravlja.

Damjanović je rekla da se svi građani koji su zainteresovani da budu donori mogu javiti izabranom doktoru i potpisati pisanu saglasnost za doniranje organa u slučaju smrti nakon čega se građaninu izdaje donorska kartica.

Ona je navela da to je jedna od četiri procedure koje su propisane zakonom i koje su implementirane u domove zdravlja kod izabranog doktora.

„Ukoliko se građanin predomisli, može se javiti izabranom doktoru i potpisati opoziv izjave o davanju saglasnosti. To su situcije o kojima se vodi posebna zabilješka i u ovoj drugoj opciji se vraća donorska kartica“, rekla je Damjanović.

Ona je navela da Zakon propisuje još dvije opcije, a to su slučajevima kada se građanin strogo protivi tome da bude donor.

Damjanović je navela da tu izjavu građanin može opozvati u svakom momentu.

Ona je, upitana koliko je građana uzelo donorske kartice, rekla da je sistem skoro upostavljen i da je u toku period prilagođavanja.

„Izabrani doktori su već u toku, dobili su uputstva, tehnički uslovi su ispunjeni. To je već osnov za sljedeći korak – a to je medijska kampanja podizanja svijesti građana o značaju doniranja organa“, dodala je Damjanović.

Ona je kazala da će Ministarstvo sarađivati sa svim zdravstvenim ustanovama, radnicima, obrazovnim ustanovama i svima drugim društvenim akterima koji će dopriniejti tome da svijest građana bude podignuta na viši nivo.

Damjanović je rekla da je sva procedura propisana po zakonu i da se podaci čuvaju na povjerljiv način.

„Vodi se registar donora kako je propisano zakonom na posebnom računaru koji nije u mreži sa ostalima, a koji će voditi ovlašćeni službenik“, rekla je Damjanović.

Ona je rekla da osim izjave volje za dobijanje donorske kartice, postoji i opcija da osoba postane donor i nakon utvrđivanja moždane smrti u jedinicama intenzivne njege u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG).

„Tu će biti glavna uloga bolničkih koordinatora da razgovaraju sa članovima porodice koji bi dali saglasnost u vezi sa potencijalnim donorima“, navela je Damjanović.

Ona je, govoreći o eventualnim preprekama građanima za doniranje organa, rekla da će više informacija imati nakon što krene kampanja.

„Kada budemo svi učestvovali i kada bude podignuta svijest građana. Ali vjerujem da će se pokazati humanost i u tom dijelu“, rekla je Damjanović.

Ona je rekla da je Crna Gora 2018. godine postala članica Eurotlansplanta, kada je država potpisala ugovor koji obuhvata razmjenu organa sa državama članicama.

Damjanović je rekla da su 2013. i 2018. realizovana dva kadaverična donora organa – dva bubega su transplantovana u KCCG, dok su jetra, srca i pluća alocirane prema sistemu Eurotransplanta, odnosno Njemačkoj, Austriji i Sloveniji.

Ona je kazala da je u periodu od 2012. do 2019. urađena 41 transplantacija bubrega od živog srodnog donora u KCCG-u i tri transplantacije od kadaveričnog preminulog donora.

Damjanović je rekla da je po isteku sporazuma koji je KCCG imao sa Kliničko-bolničkim centrom Rebro u Zagrebu, Ministarstvo zdravlja iniciralo nastavak saradnje sa resornim ministarstvom Hrvatske ali da odgovor nijesu dobili.

„Da program ne bi trpio od prošle godine pacijenti se upućuju na transplantaciju van Crne Gore“, dodala je Damjanović.

Ona je rekla da se trenutno na listi čekanja za transplantaciju organa nalazi 76 pacijenata.

„Od toga 43 je na listi čekanja za transplantaciju bubrega, 20 jetre, deset pluća i tri za srce. To su stariji pacijenti, a na transplantaciju organa čeka i 11 djece, sedam čeka transplataciju bubrega i četvoro jetru“, kazala je Damjanović.

Upitana o kadrovskoj i tehničkoj spremnosti KCCG za transplantaciju, Damjanović je rekla da je Ministarstvo zdravlja u prethodnom periodu stvorilo uslove za obuku ljekara za obavljanje postupaka transplantacije bubrega.

Ona je kazala da su, nakon što su dobili usmjerenje od Eurotransplanta, Ministarstvo, KCCG i Univerzitetska klinika u Minhenu zaključili ugovor o obuci ljekara za obavljanje tih postupaka.

„Obezbijeđeno je 750 hiljada EUR koja će služiti za obuku ljekara, u periodu koji slijedi doći će do realizacije ugovora“, rekla je Damjanović.

Ona je navela da KCCG već pravi plan kada, kako i koji će ljekari proći obuku.

„To je važno jer se radi o obuci naših ljekara specijalista urologa i nefrologa za obavljanje postupaka transplantacije bubrega u prestižnom centru kao što je Univerzitetska klinika Minhenu“, rekla je Damjanović.

Ona je najavila da će ljekari iduće godine početi obuku u Minhenu.

Odgovarajući na pitanje o saradnji sa drugim centrima u regionu, Damjanović je rekla da je od prošle godine do sada 15 pacijenata upućeno na transplantaciju bubrega u Tursku, i tri pacijenta na transplantaciju dijela jetre od živog srodnog donora.

Damjanović je kazala da se kroz brojne sitacije koje su se nametale pokazalo da crnogorsko društvo jeste solidarno, pa tako i doniranje organa predstavlja dio te humane priče.

Ona je pozvala građane da se jave izabranom doktoru i da dobiju donorsku karticu čime će se, kako je dodala, povećati broj donora i to će posebno rezultirati smanjenjem liste čekanja za transplantaciju organa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS