Đaletić predsjednica Udruženja državnih tužilaca

Podgorica, (MINA) – Državna tužiteljka u Vrhovnom državnom tužilaštvu (VTD) i tužiteljka za vezu sa Evropskom jedinicom za pravosudnu saradnju (EUROJUST), Jelena Đaletić, izabrana je za predsjednicu Udruženja državnih tužilaca Crne Gore.

Kako je saopšteno iz VDT-a, Đaletić je izabrana jednoglasnom odlukom na Skupštini Udruženja državnih tužilaca.

Đaletić je poručila da državni tužioci samo časnim i savjesnim radom mogu braniti ugled i dostojanstvo, a znanjem i integritetom nezavisnost tužilačke funkcije.

„Time ćemo zavrijediti povjerenje i poštovanje koje nam u društvu pripada“, naglasila je Đaletić.

Mandat Đaletić traje dvije godine.

