Ćulafić: Neusvajanje budžeta usporava zatvaranje Poglavlja 27

Podgorica, (MINA) – Neusvajanje Predloga zakona o budžetu za narednu godinu usporilo bi zatvaranje Poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promjene, kazao je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Damjan Ćulafić.

On je rekao da opozicija, koja je danas blokirala održavanje sjednice Skupštine i izglasavanje budžeta, svojim postupcima ozbiljno ugrožava ne samo rad Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS), već i ispunjavanje ključnih obaveza u okviru evropskih integracija.

“Zatvaranje Poglavlja 27, koje je od izuzetne važnosti za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji (EU), zavisi od ispunjavanja brojnih zakonskih i administrativnih uslova, a svakodnevno opstruisanje zakonodavnog procesa direktno usporava naš put ka EU, čime se dovodi u pitanje i stabilnost države”, naveo je Ćulafić.

Prema njegovim riječima, takvo ponašanje blokira realizaciju ključnih projekata iz kapitalnog budžeta, posebno u oblasti ekologije i zaštite životne sredine.

“Ovo uključuje realizaciju obaveza iz državnog plana za upravljanje otpadom, koji je već finalizovan, a čija implementacija predstavlja ključni korak u poboljšanju ekoloških standarda i usklađivanju sa zakonodavstvom EU”, kazao je Ćulafić.

Kako je rekao, usporavanje tih procesa znači ne samo propuštene šanse za unapređenje stanja u životnoj sredini, već i dugoročne ekonomske i društvene gubitke.

“Opozicija mora biti odgovorna prema građanima i budućnosti zemlje, jer blokiranje zakonodavnog procesa dovodi do stagnacije, ugrožava implementaciju strateških planova i ometa napredak Crne Gore na njenom putu ka EU”, istakao je Ćulafić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS