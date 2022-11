Crnogorskom filmu specijalna nagrada žirija

Podgorica, (MINA) – Crnogorski film Jedrima kroz vjekove dobitnik je specijalne nagrade žirija na Svjetskom festivalu dokumentarnog turističkog filma u Solinu.

Autori Milutin Grgur i Silvija Glavić Grgur nagrađeni su u konkurenciji 397 ostvarenja iz 143 države.

Dokumentarni film priča je o istoriji, kulturi i tradiciji bisera Boke, Perasta i Gospe od Škrpjela, 571. godinu starom, jedinstvenom u svijetu običaju Fašinada.

Govori i o istorijatu pomorstva i jedrenja u Boki, kroz prikaz tradicionalne jedriličarske regate, koja prati Fašinadu.

“U filmu, koji traje 40 minuta, je i storija o Maksi Jeni, najbržem sportskom jedrenjaku u Evropi, izuzetnoj ljepotici sagrađenoj prije 20 godina, a koja je od prije dvije godine, na ponos Crne Gore, u vlasništvu čuvene porodice jedriličara iz Kotora – Radonjić, članova JK Lahor”, piše u saopštenju autora.

Navodi se da su za izuzetnu produkciju filma zaslužni snimatelji Dejan, Darko i Matija Vlahović i montažer i reditelj Srđan Nikolić, kao i naratori Rosanda Kovijanić i Silvija Glavić Grgur.

Film Jedrima kroz vjekove premijerno je prikazan ljetos u Tivtu, u Porto Montenegru, dok će na televizijskim kanalima biti emitovan u decembru.

