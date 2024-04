Crnogorski vojnici će obučavati pripadnike ukrajinskih oružanih snaga

Podgorica, (MINA) – Crna Gora namjerava da se pridruži misiji Evropske unije za pružanje vojne pomoći Ukrajini (EUMAM) angažovanjem do tri pripadnika Vojske, koji bi učestvovali u obuci ukrajinskih vojnika, kazali su iz crnogorskog Ministarstva odbrane.

Iz Ministarstva odbrane su Radiju Slobodna Evropa rekli da je tom resoru nedavno odobreno učešće u toj misiji, nakon što je Crna Gora izrazila namjeru da pruži još jedan vid podrške Ukrajini i doprinese Zajedničkoj bezbjednosnoj i odbrambenoj politici EU.

“Trenutno smo u fazi sprovođenja nacionalnih procedura, koje treba da rezultiraju donošenjem skupštinske odluke o učešću pripadnika Vojske Crne Gore u toj misiji”, naveli su iz Ministarstva.

O upotrebi jedinica Vojske u međunarodnim snagama odluku donosi Skupština Crne Gore, na predlog Savjeta za odbranu i bezbjednost.

Kako su rekli iz Ministarstva, nakon što Savjet utvrdi predlog odluke, kojom će se precizno definisati učešće crnogorskih vojnika u toj misiji, ona će biti upućena Skupštini na dalju proceduru.

Pripadnici crnogorske vojske obučavali bi ukrajinske vojnike na teritoriji Njemačke.

Da će se Crna Gora pridružiti vojnoj pomoći EU za Ukrajinu, državni sekretar u Ministarstvu odbrane Marko Marković potvrdio je u srijedu, na sastanku sa ambasadorom Ukrajine Olegom Gerasimenkom.

Iz Ministarstva odbrane su poručili da Crna Gora snažno stoji uz Ukrajinu u njenoj borbi za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, kao i slobodu ukrajinskog naroda.

„Podršku i solidarnost izražava ne samo retorički, već i kroz konkretan politički angažman, kao i finansijski i humanitarni doprinos”, naveli su iz tog resora.

Do sada su 24 članice EU ponudile obuku i osoblje Ukrajini u okviru EUMAM.

Opremu obezbjeđuju države članice, a finansira Evropski fond za mir.

EUMAM je osnovao Savjet Evrope 2022. godine nakon vojne agresije Rusije na Ukrajinu sa ciljem pružanja pomoći toj državi, kroz jačanje vojne sposobnosti za odbranu teritorijalne cjelovitosti i suvereniteta.

Misija ima mandat da pruži individualno, kolektivno i specijalističko osposobljavanje pripadnika ukrajinskih oružanih snaga na lokacijama članica EU.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS