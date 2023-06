Crna Gora u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva.

Crnogorske košarkašice pobijedile su u osmini finala Italiju 63:49 (22:8, 13:14, 13:9, 15:18).

To je treći plasman Crne Gore među osam najboljih u Evropi.

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Milica Jovanović sa 17, Marija Leković je ubacila 15, dok je Nataša Mek, pored 13 poena, imala i 15 skokova.

Izabranice Jelene Škerović u četvrtfinalu, u četvrtak, igraće protiv Francuske.

