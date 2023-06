Crna Gora spremna da bude domaćin sljedeće runde dijaloga Beograda i Prištine

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je spremna da, uz uključivanje evropskih i američkih zvaničnika, bude domaćin sljedeće runde dijaloga Beograda i Prištine, poručio je premijer Dritan Abazović.

On je na Tviteru /Twitter/ naveo da je razgovarao sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem na marginama Prespanskog foruma za dijalog.

“Crna Gora, kao prijateljska zemlja Srbije i Kosova, ali i svih drugih u regionu, spremna je da, uz uključivanje evropskih i američkih zvaničnika, bude domaćin sljedeće runde dijaloga Beograda i Prištine”, kazao je Abazović.

Promovisanje mira, stabilnosti i regionalne saradnje je, kako je istakao, jedan od glavnih spoljnopolitičkih ciljeva Crne Gore.

„Naš zajednički interes je da u otvorenom razgovoru nađemo rješenje prihvatljivo za sve strane“, naveo je Abazović.

