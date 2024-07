Podgorica, (MINA) – Crna Gora se dokazala kao pouzdan saveznik, rekla je pomoćnica američkog sekretara za odbranu za međunarodna bezbjednosna pitanja, Selest Volander i pohvalila aktivan doprinos pripadnika Vojske Crne Gore (VCG) kolektivnom sistemu bezbjednosti.

Volander je to rekla u razgovoru sa ministrom odbrane Crne Gore Draganom Krapovićem koji boravi u Vašingtonu, gdje učestvuje na NATO samitu kao dio crnogorske delegacije.

Ona je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, naglasila da će Sjedinjene Američke Države (SAD) nastaviti sa ekspertskom i finansijskom podrškom Crnoj Gori, ističući da samo snažni saveznički odnosi mogu osigurati trajnu stabilnost.

Volander je istakla da SAD pažljivo prate bezbjednosnu situaciju na Zapadnom Balkanu i ohrabruju jačanje dobrosusjedskih odnosa i podržavaju aktivnosti država regiona na evroatlantskom putu.

Kako se dodaje, Volander je afirmativno ocijenila i progres Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU), ističući regionalni značaj usvajanja standarda zapadnog društva.

Krapović je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, naglasio važnost strateškog partnerstva Crne Gore i SAD.

On je podsjetio da je aktivno prisustvo SAD i ostalih saveznika na Zapadnom Balkanu veoma važno za očuvanje evroatlantskih vrijednosti i stabilnosti u ovom dijelu Evrope.

Krapović je, kako se navodi, istakao zadovoljstvo veoma kvalitetnom bilateralnom odbrambenom saradnjom.

On je kazao da kroz brojne specijalističke obuke i kurseve, školovanje kadeta i zajedničke vojne vježbe, pripadnici VCG razmjenjuju iskustva sa američkim kolegama i unapređuju znanja i sposobnosti.

Osim snaženja ljudskih resursa, Krapović je rekao da je jedan od prioriteta VCG modernizacija njenih kapaciteta i zahvalio na značajnoj podršci SAD u toj oblasti.

Prema riječima Krapovića, taj segment je značajan za jačanje interoperabilnosti savezničkih snaga i razvoj vojske sposobne da doprinese suočavanju sa savremenim bezbjednosnim izazovima.

Krapović se osvrnuo na aktuelnu bezbjednosnu situaciju u svijetu, ističući da povratak rata u Evropu ugrožava evroatlantsku bezbjednosnu arhitekturu.

On smatra da je više nego ikada potrebno integrisano djelovanje, jer, kako je dodao, samo udruženim naporima može se doprinijeti jačanju bezbjednosti i sigurnosti na globalnom nivou.

Krapović je rekao da je u skladu sa potrebom povećanja izdvajanja za odbranu, Crna Gora opredijelila 2,02 odsto bruto-društvenog proizvoda za odbrambeni budžet i upoznao Volander sa aktuelnim projektima i prioritetima Ministarstva odbrane Crne Gore.

On je istakao da, osim na ispunjavanju svih obaveza koje proističu iz članstva u NATO, Crna Gora predano radi na ostvarivanju još jednog spoljnopolitičkog cilja – članstva u EU.

