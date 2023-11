Crna Gora privržena miru i poštovanju međunarodnog humanitarnog prava

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je privržena miru i poštovanju međunarodnog humanitarnog prava, poručio je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.

On je razgovarao danas, u odvojenim sastancima, sa ambasadorima Ukrajine Olegom Gerasimenkom, Palestine Rabijem Alhantoulijem, zamjenikom pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za političke odnose i politiku bezbjednosti Havierom Kolominom i otpravnicom poslova u Ambasadi Srbije Jelisavetom Čolanović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), Ivanović je, u razgovoru sa Gerasimenkom, ocijenio odnose dvije zemlje bliskim i prijateljskim.

“Crna Gora će nastaviti da podržava Ukrajinu u borbi za odbranu nezavisnosti i teritorijalnog integriteta, kao i na planu njenih spoljnopolitičkih aspiracija” kazao je Ivanović.

Gerasimenko je zahvalio Crnoj Gori na iskrenoj i kontinuiranoj podršci koju pruža Ukrajini od početka ruske agresije.

On je rekao da su bilateralni odnosi odlični i da su praćeni sadržajnim dijalogom na visokom nivou.

Gerasimenko je naglasio da narod Ukrajine izuzetno cijeni prijateljski odnos i podršku crnogorskih građana.

„Tokom sastanka sa ambasadorom Palestine, Ivanović je uputio izraze saučešća porodicama stradalih i kazao da Crna Gora saosjeća sa nevinim palestinskim civilima“, navodi se u saopštenju.

Ivanović je podsjetio da je Crna Gora osudila napad Hamasa na Izrael i izrazila podršku pravu na samoodbranu Izraela, dok god je ona u granicama međunarodnog humanitarnog prava.

On je naveo da je Crna Gora uputila pomoć palestinskim izbjeglicama i da će nastaviti da zagovara prekid sukoba, zaštitu civila i uspostavljanje trajnog mira.

Ivanović je dodao da je, na desetoj hitnoj specijalnoj sesiji Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija, Crna Gora glasala za rezoluciju koja poziva na hitno i trajno primirje u Gazi, i podržala amandmane kojima se osuđuje terorističko djelovanje Hamasa.

Ivanović je, kako je saopšteno, prenio da Crna Gora želi da nastavi sa razvojem dobrih odnosa i sa Palestinom i sa Izraelom i da, u tom smislu, u potpunosti podržava dvodržavno rješenje konflikta.

Alhantouli je zahvalio na pridruživanju Crne Gore pozivima na prekid vatre i zaštitu civila, kao i na finansijskoj pomoći koju je država uputila kao znak solidarnosti sa stanovnicima Gaze.

Ivanović je, tokom susreta sa Kolominom, koji boravi u posjeti Crnoj Gori, istakao da će Vlada politiku sprovoditi rukovodeći se strateškim nacionalnim interesima, kroz četiri glavna spoljnopolitička prioriteta.

To su, kako je naveo, punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, aktivno i kredibilno članstvo u NATO, unapređenje dobrosusjedskih odnosa i jačanje uloge države u multilateralnim organizacijama.

Ivanović je, u tom kontekstu, posebno naglasio da će Crna Gora, kao kredibilna članica, nastaviti da podržava NATO politike i doprinosi jedinstvu saveza.

On je ukazao da je, iz vizure Crne Gore, pitanje stabilnosti i sigurnosti na Zapadnom Balkanu od krucijalne važnosti i da mu je drago da se na nivou cijele Alijanse prepoznaje strateški značaj tog područja.

Kolomina je, kako se navodi, izrazio zadovoljstvo jasnom evroatlantskom orijentacijom nove Vlade.

On je istakao stratešku važnost Zapadnog Balkana i naglasio da NATO ostaje posvećen očuvanju mira i stabilnosti u regionu.

Kolomina je rekao da očekuje da će Crna Gora ostati snažan saveznik i nastaviti da sprovodi obaveze koje proističu iz članstva u NATO-u.

Iz MVP je saopšteno da su Ivanović i Čolanović izrazili spremnost da zajednički rade na afirmaciji bilateralnih, dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje, zasnovane na principima međusobnog uvažavanja.

Ivanović je istakao da regionalna saradnja predstavlja jedan od prioriteta Vlade Crne Gore, i da će raditi na daljem podsticanju ekonomske saradnje sa susjedima.

„Na satanku je izraženo uvjerenje da će imenovanje novog ambasadora Srbije u Crnoj Gori, kao i Crne Gore u Srbiji, doprinijeti obnavljanju tradicionalnog prijateljstva naših zemalja, utemljenog na principima suverenosti, nezavisnosti i međusobnog poštovanja“, navodi se u saopštenju.

