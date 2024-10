Crna Gora primjer multinacionalniog i multikulturalnog sklada

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je kroz svoju istoriju uvijek bila most između različitih kultura, religija i naroda, prenoseći glas o primjeru države gdje skladan suživot predstavlja istorijsku vertikalu jednog društva, poručeno je na Međunarodnoj konferenciji o interkulturalizmu.

Ministarstvo vanjskih poslova (MVP), u saradnji sa Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava i Centrom Sjever-Jug Savjeta Evrope (SE), organizovalo je danas u Kotoru Međunarodnu konferenciju o interkulturalizmu, sa ciljem razvoja digitalne otpornosti i strategije za mlade u borbi protiv rasizma i ksenofobije u onlajn prostoru.

Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović naglasio je, otvarajući konferenciju, da je Crna Gora ugradila u svoje temelje zaštitu ljudskih prava.

„Kroz svoju istoriju, Crna Gora je uvijek bila most između različitih kultura, religija i naroda, prenoseći glas o primjeru države gdje skladan suživot predstavlja istorijsku vertikalu jednog društva“, rekao je Ibrahimović.

On je, kako je saopšteno iz MVP-a, istakao da je prioritetni vanjskopolitički cilj Crne Gore članstvo u Evropskoj uniji (EU), u skladu sa kojim država aktivno radi na podizanju svijesti o važnosti snaženja demokratije, ljudskih prava i vladavine prava.

Ibrahimović je dodao da se Crna Gora priprema za predsjedavanje Komitetom ministara SE za period 2026-2027, uz punu posvećenost evropskim vrijednostima i jačanju međukulturnog dijaloga.

On je, podsjetivši na Budimpeštansku konvenciju o sajber kriminalu, kao najrelevantniji pravno-obavezujući mehanizam današnjice za borbu protiv digitalnog nasilja i kriminala, kazao da se Crna Gora ponosi svojom posvećenošću poštovanju međunarodnih normi koji doprinose standardizaciji i uspjehu te borbe.

Ipak, prema riječima Ibrahimovića, moraju se uložiti dodatni napori u obrazovanje i edukaciju mladih, kao budućih zaštitnika demokratskih vrijednosti.

“Stoga u kontinuitetu radimo na osnaživanju medijske pismenosti i digitalne otpornosti, pružajući mladima alate za borbu protiv opasnosti u onlajn prostoru“, poručio je Ibrahimović.

Ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka naveo je da, u savremenom digitalnom dobu, mladi u Crnoj Gori predstavljaju snagu koja može značajno doprinijeti očuvanju i promociji ljudskih prava.

Kako je rekao, kroz obrazovanje, angažman i saradnju, može se graditi društvo u kome nema mjesta za diskriminaciju ili mržnju.

“Zbog toga je interkulturalizam za nas od izuzetne važnosti. Što bolje razumijemo jedni druge, manje je diskriminacije i netrpeljivosti, a raznolikost će biti slavljena“, poručio je Đeka.

On je pozdravio inicijative koje podstiču mlade da aktivno učestvuju u međunarodnim platformama za dijalog, demokratiju i globalno građanstvo.

Đeka je kazao da je Crna Gore spremna da preuzme aktivnu ulogu u regionalnim i međunarodnim inicijativama koje se tiču ljudskih prava, posebno u oblasti borbe protiv diskriminacije, promovisanje jednakih mogućnosti i jačanja interkulturalizma.

“Crna Gora, proaktivnim djelovanjem usmjerenim na promociju univerzalnih ljudskih prava, nastaviće da jača društvenu koheziju za mirnije, stabilnije i održivije crnogorsko društvo, kao i za region Zapadnog Balkana“, kazao je Đeka.

Zamjenik generalnog sekretara Savjeta Evrope Bjorn Berg je istakao ulogu mladih u pronalaženju rješenja, kao i važnost obrazovanja, kontra-narativa i aktivnog učešća u nacionalnim politikama, kao načina borbe protiv svih obika mržnje.

On je naglasio potrebu podsticanja mladih da učestvuju u izgradnji inkluzivnijih društava kroz oblikovanje politika, programa i projekata koji, sa jedne strane, inkorporiraju raznolikost i sa druge osiguravaju adekvatan okvir za praćenje i borbu protiv diskriminacije, nasilja i isključivanja.

„Zajedno moramo izgraditi digitalnu otpornost u borbi protiv mržnje u onlajn prostoru za dobrobit budućih generacija – sve je u dijalogu“, istakao je Berg.

Konferencija je okupila učesnike iz trideset država Evrope, Bliskog Istoka i Afrike, kao i predstavnike civilnog društva i mlade.

