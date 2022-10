Crna Gora posvećena unaprjeđenju položaja manjina

Podgorica, (MINA) – Crna Gora posvećeno radi na zaštiti i unapređenju položaja manjinskih zajednica, ocijenjeno je na okruglom stolu koji je Kancelarija Visokog komesara OEBS-a za nacionalne manjine organizovala u Hagu.

Ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka rekao je da manjine u Crnoj Gori daju punu podršku njenim integracionim procesima.

On smatra da je suština zaštite pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u obezbjeđivanju uslova u kojima mogu nesmetano i bez pritisaka funkcionisati i razvijati se sa svim svojim posebnostima.

Đeka je, kako je saopšteno iz resornog

Ministarstva, predstavio zakonodavni i institucionalni okvir zaštite manjinskih prava kojim se unapređuje njihov integrisani pristup sa ciljem stavljanja kvantiteta različitih činilaca u funkciju promocije, poštovanja i zaštite manjinskih prava uz njihovu punu usklađenost.

“Većina predstavnika zemalja učesnica predstavila je identične izazove u integraciji raznolikog društva. Iste su u vezi sa upotrebom službenog i jezika u službenoj upotrebi, uključivanju nevladinog sektora u sprovođenje nacionalnih politika, većim ljudskim i finansijskim resursima zaduženim za njihovo sprovođenje”, navodi se u saopštenju.

Događaj je, dodaje se, bio prilika za povezivanje predstavnika centralizovanih mehanizama, agencija i institucija u čijem su mandatu manjinske politike, te učvršćivanje kontakata sa ciljem ubrzavanja razvoja profesionalnog foruma za dalju saradnju i inicijative.

Đeka je u razgovoru sa Visokim komesarom OEBS-a za nacionalne manjine Kajratom Abdrahmanovim, istakao da je zaštita ljudskih i manjinskih prava direktno povezana sa očuvanjem mira i stabilnosti.

“Đeka i Abdrahmanov saglasni su da raznolika društva moraju biti vođena dobrim integracionim politikama, ta da iste mogu direktno smanjiti konflikte i biti preduslov za izgradnju društva ravnopravnosti”, naveli su iz Ministarstva.

Iz tog resora podsjećaju da je Abdrahmanov, u Izvještaju koji je pratio njegovu ekspertsku misiju prošle godine, konstatovao za Crnu Goru da je izgradila jak i dobar zakonodavni okvir zaštite manjinskih prava.

“Evidentirao je ukupnu saglasnost svih aktera za bolju implementaciju zakonodavnog okvira i pozdravio zadovoljstvo pravnim mehanizmima za unapređenje interesa manjinskih naroda”, dodaje se u saopštenju.

