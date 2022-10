Crna Gora posvećena temeljnim vrijednostima UN

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je istrajan partner koji je posvećen temeljnim vrijednostima i poštovanju Povelje Ujedinjenih nacija (UN), njegovanju multilateralizma, kao i ostvarivanju ciljeva definisanih u Agendi 2030, poručio je premijer Dritan Abazović.

On je rezidentnom koordinatoru UN za Crnu Goru Peteru Lundbergu i generalnom sekretaru te međunarodne organizacije Antoniju Guterešu čestitao 24. oktobar, Dan UN.

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović je naglasio da su UN najznačajnija tekovina međunarodne zajednice nakon Drugog svjetskog rata.

On je istakao da ta organizacija mora zadržati ulogu centra međunarodnog poretka u vremenu koje dolazi jer, kako je naveo, samo efikasne i inkluzivne UN mogu adekvatno odgovoriti na savremene izazove i doprinijeti ostvarenju vizije bolje budućnosti.

U saopštenju se navodi da Crna Gora i UN njeguju dobru saradnju i aktivno djelovanje u brojnim oblastima.

“Koje doprinose jačanju institucionalnih kapaciteta Crne Gore, podizanju svijesti o brojnim pitanjima, promjeni tradicionalnih društvenih normi, većoj inkluziji u društvu i borbi protiv diskriminacije po svim osnovama”, dodaje se u saopštenju.

