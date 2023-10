Crna Gora posvećena dostizanju izdvajanja dva odsto budžeta za odbranu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje posvećena cilju dostizanja izdvajanja dva odsto budžeta za odbranu, od čega bi 25 procenata bilo opredijeljeno za modernizaciju oružanih snaga, poručeno je sa godišnjeg brifinga za izaslanike odbrane akreditovane u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, generalni direktor Direktorata za politiku odbrane Rajko Pešić zahvalio je vojnim atašeima na trudu i posvećenosti u razvijanju odbrambene saradnje njihovih zemalja sa Crnom Gorom.

To, kako je dodao, predstavlja solidan osnov za realizaciju zajedničkih aktivnosti u cilju podizanja nivoa interoperabilnosti nacionalnih sektora odbrane i oružanih snaga.

„Pešić je upoznao učesnike brifinga sa prioritetima Ministarstva odbrane za naredni period, naglašavajući da Crna Gora kao NATO članica ostaje posvećena cilju dostizanja izdvajanja dva odsto budžeta za odbranu, od čega bi 25 odsto bilo opredijeljeno za modernizaciju oružanih snaga“, navodi se u saopštenju.

On je rekao da je to jedan od prioriteta, uz usavršavanje i školovanje pripadnika Vojske Crne Gore (VCG), sa ciljem razvijanja njihovih kapaciteta i sposobnosti.

“Predstavnici direktorata za ljudske resurse i za logistiku i Generalštaba VCG su upoznali učesnike brifinga sa trenutnim aktivnostima Ministarstva i Vojske”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je fokus bio na učešću pripadnika VCG u međunarodnim misijama i operacijama, planiranim projektima za modernizaciju Vojske, kao i obuku i školovanje zaposlenih u Ministarstvu i pripadnika VCG u prestižnim ustanovama i na vojnim akademijama u inostranstvu.

Iz Ministarstva su kazali da je potvrđeno da godišnji brifing predstavlja dobru platformu kontinuiteta saradnje i komunikacije sa izaslanicima odbrane, kao predstavnicima odbrambenih sektora zemalja iz kojih dolaze.

Brifingu, koji je održan u Ministarstvu odbrane, prisustvovali su izaslanici odbrane Albanije, Belgije, Bugarske, Francuske, Grčke, Hrvatske, Kanade, Mađarske, Njemačke, Poljske, Rumunije, Sjedinjenih Američkih Država, Slovenije, Srbije, Turske, Češke i Ujedinjenog Kraljevstva.

