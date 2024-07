Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje u potpunosti privržena vanjskopolitičkim prioritetima, poručio je potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) saopštili su da je Ibrahimović razgovarao danas, u odvojenim susretima, sa ambasadorima Ujedinjenog Kraljevstva, Italije, Njemačke i Turske u Crnoj Gori.

Kako su rekli iz tog Vladinog resora, na sastanku sa ambasadorom Njemačke Peterom Feltenom ukazano je na važnost jasne evropske i evroatlantske orijentacije Vlade Crne Gore, kao preduslova za dalji napredak ka članstvu u Evropskoj uniji (EU).

„Ibrahimović je kazao da Crna Gora ostaje u potpunosti privržena vanjskopolitičkim prioritetima i zahvalio je Njemačkoj na prijateljskom odnosu i jasnoj političkoj i eksperskoj podršci u ispunjavanju obaveza sa evropske agende“, navodi se u saopštenju.

Felten je poručio da će Njemačka nastaviti da podržava evropsku budućnost Crne Gore i istakao da je od krucijalne važnosti da Vlada ostane dosljedna definisanim vanjskopolitičkim prioritetima i privržena evropskoj agendi.

On je ocijenio da Crna Gora i Njemačka sarađuju u brojnim oblastima i da postoji obostrana posvećenost širenju oblasti saradnje, pohvalivši učešće Crne Gore u Berlinskom procesu.

Iz MVP su rekli da je tokom susreta sa britanskom ambasadorkom u Crnoj Gori Don Meken ukazano na odlične odnose i snažno savezništvo Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva.

Ibrahimović je zahvalio na kontinuiranoj podršci britanskih partnera reformama u okviru razvojne agende, koje doprinose sveukupnom napretku Crne Gore i ostvarenju vanjskopolitičkih prioriteta.

Meken je kazala da je Ujedinjeno Kraljevstvo posvećeno jačanju saradnje sa Crnom Gorom i da će nastaviti da pružaju podršku na planu ostvarenja ključnih vanjskopolitičkih prioriteta.

„Obostrano je ocijenjeno da postoji značajan prostor za snažniju ekonomsku saradnju, koja bi pratila dinamičan politički dijalog i odlične međudržavne odnose“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Ibrahimović, u razgovoru sa ambasadorkom Italije Andreinom Marselom, ukazao na prijateljske odnose Crne Gore i te države.

On je ocijenio da postoji značajan potencijal za dalje unapređenje saradnje na bilateralnom planu, ali i kroz podršku Italije evropskom putu i NATO savezništvo.

„Marsela je izrazila zadovoljstvo dinamikom političkog dijaloga i razvojem bilateralne saradnje, istakavši aktivno zalaganje Italije za što skorije pristupanje Crne Gore EU i kroz format „Prijatelji Zapadnog Blakana““, kaže se u saopštenju.

Ona je rekla da će Italija, kao partnerska država i saveznica, nastaviti da podržava razvojne procese u Crnoj Gori, ali i radi na daljem intenziviranju saradnje u oblasti ekonomije.

„Susret sa ambasadorom Turske Barišem Kalkavanom bio je prilika da se ukaže na tradicionalno dobre i prijateljske odnose Crne Gore i Turske i bliskost dva naroda“, navodi se u saopštenju.

Ibrahimović je rekao da je zadovoljan dinamikom razvoja ekonomske saradnje i prisustvom turskih investitora u Crnoj Gori.

On je kazao da istorijske diplomatske veze predstavljaju sponu, ali obavezu da se veoma dobri međudržavni odnosi dalje razvijaju i jačaju, na bilateralnom planu, kao i kroz NATO savezništvo.

Kalkavan je ocijenio da Turska i Crna Gora imaju izuzetne odnose, o čemu svjedoče brojni projekti u oblastima ekonomije, turizma, obrazovanja i odbrane, ali i nove inicijative koje se realizuju uz obostranu posvećenost, sa ciljem da snažno partnerstvo i savezništvo dodatno učvrsti međudržavne veze i saradnju.

