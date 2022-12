Crna Gora ostaje privržena vrijednostima Savjeta Evrope

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje čvrsto privržena osnovnim standardima i vrijednostima Savjeta Evrope (SE) i prepoznaje ih kao prioritetne u nacionalnom djelovanju, kazao je premijer Dritan Abazović u razgovoru sa generalnom sekretarkom te institucije Marijom Pejčinović Burić.

Abazović i ministarka koja rukovodi Ministarstvom za evropske poslove Ana Novaković Đurović razgovarali su danas u Strazburu sa Pejčinović Burić.

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović je kazao da je zadovoljan što Crna Gora i Pejčinović Burić dijele iste prioritete u oblasti ljudskih prava, demokratije i vladavine prava.

On je istakao da je Crna Gora, kao država koja njeguje multietnički, multikonfesionalni i multikulturni identitet i nasljeđe, čvrsto privržena i teži punoj implementaciji postavljenih standarda u oblastima poštovanja vladavine prava, ljudskih prava i fundamentalnih sloboda.

Abazović je poručio da će Crna Gora nastaviti da poštuje i štiti ljudska prava i vodi snažnu antidiskriminatornu politiku, štiteći ranjive kategorije.

Na sastanku je, kako se navodi, istaknut značaj ekspertize i monitoringa SE, ne samo u unaprjeđenju nacionalnih standarda, već i u ispunjenju najvažnijeg vanjskopolitičkog cilja Crne Gore – članstva u EU.

“Sagovornici su se saglasili da svi napori ka ovim ciljevima, uz svesrdnu podršku SE, doprinose jačanju naših demokratskih procesa i institucija i sprovođenju naših obaveza prema SE”, kaže se u saopštenju Vlade.

