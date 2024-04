Crna Gora ostaje kredibilan partner NATO-u

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje kredibilan partner NATO savezu, koji pokazuje solidarnost među saveznicima u nastojanju da Ukrajina održi svoj teritorijalni integritet, poručeno je sa sastanka delegacije crnogorskog parlamenta sa predstavnicima Parlamentarne skupštine (PS) NATO-a.

Članovi Komiteta za odbranu i bezbjednost PS NATO-a boravili su danas u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz Skupštine, poslanici su delegatima PS NATO-a prezentovali sistem odbrane Crne Gore i dalje perspektive u vezi sa tim, rezultate parlamentarnog rada, kao i aktivnosti radnih tijela Skupštine koja tretiraju pitanja međunarodnih odnosa, bezbjednosti i odbrane.

Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Duško Stjepović istakao je da Crna Gora ostaje kredibilan partner u NATO-u, kao i da održava čvrst pravac u namjeri da postane sljedeća članica Evropske unije (EU).

On je naveo da je od ključnog značaja praktična saradnja NATO-a sa regionom kako bi, kako je rekao, ostali na pravom putu evroatlantskih vrijednosti.

Stijepović je kazao da podržava konsenzus koji postoji unutar Alijanse da pomogne Ukrajini u nastojanju da očuva teritorijalni integritet i suverenitet.

On je naglasio da borba sa hibridnim prijetnjama, poput lažnih vijesti iz Rusije i regiona, i dalje predstavljaju izazov koji će Crna Gora, kao i do sada, znati uspješno da prevaziđe.

Potpredsjednik Skupštine Boris Pejović naveo je da je članstvo Crne Gore u kolektivnom sistemu bezbjednosti realnost oko koje, kako je rekao, i dalje postoje razlike na crnogorskoj političkoj sceni.

On je kazao da je Crna Gora fokusirana na reforme, podizanje standarda građana i na što brže članstvo u EU.

Prema riječima Pejovića, Crna Gora ostaje kredibilan partner NATO savezu, koji pokazuje solidarnost među partnerima u nastojanju da Ukrajina održi svoj teritorijalni integritet.

Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Miodrag Laković istakao je da to radno tijelo omogućava transparentnost i demokratičnost u svom radu.

Kako je naveo, zbog postojanja autoritarnih režima, NATO je danas relevantniji nego ikada, naročito u kontekstu rata u Ukrajini, međunarodnog terorizma, kriminalnih grupa i problema vezanih za izbjegličku krizu.

On je rekao da NATO pokazuje da je članstvo u Alijansi i pripadnost kolektivnom sistemu bezbjednosti najbolji način odbrane.

Član stalne delegacije Skupstine u PS NATO Nikola Rakočević naglasio je da je siguran da je vizija Alijanse više nego ikada značajna za zemlju kao što je Crna Gora, prije svega zbog, kako je naveo, činjenice da predsjednik Rusije Vladimir Putin ima svoje saveznike na Zapadnom Balkanu.

On je dodao da zbog toga Crna Gora mora imati vladajuće partije koje su orijentisane proatlantski.

Sastanku sa delegacijom PS NATO-a su, osim Stijepovića, Pejovića, Lakovića i Rakočevića, prisustvovali članovi Odbora za međunarodne odnose, Nađa Laković i Nikola Janović, kao i članovi Odbora za bezbjednost i odbranu, Jevrosima Pejović i Boris Bogdanović.

