Crna Gora nije postigla nezavisnost od ruskog imperijalizma

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, iako članica NATO-a, još nije postigla funkcionalnu geopolitičku nezavisnost od ruskog imperijalizma, prije svega zahvaljujući Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC), ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Nikolić je to kazao na forumu “Kako doći do protivteže ruskoj agresiji u Ukrajini”, koji je održan u američkom Kongresu u Vašingtonu.

Nikolić je kazao da je Crna Gora, prema riječima američkog državnog sekretara Džona Kerija, 2016. godine bila na liniji vatre između Zapada i Moskve, zbog želje da postane članica NATO.

On je naveo da je Crna Gora, iako izložena ogromnom ruskom pritisku, na kraju postala članica NATO-a, dodajući da Moskva nije odustala i da i danas ima jaka uporišta na Zapadnom Balkanu.

“Crna Gora, iako članica NATO-a, još uvijek nije postigla funkcionalnu geopolitičku nezavisnost od ruskog imperijalizma, prevashodno zahvaljujući Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja predstavlja ključni punkt ruskog imperijalizma na Balkanu, o čemu govori i rezolucija Evropskog parlamenta”, rekao je Nikolić.

Prema mišljenju Nikolića, Moskva i dalje koristi svoje baze u Beogradu i Banja Luci, za hibridni rat protiv Zapadnog Balkana.

On je poručio da danas slobodni i demokratski svijet nema drugog izbora, osim da bude na strani hrabrog ukrajinskog naroda, koji je napadnut u autoritarnoj agresiji.

Nikolić, koji je bio jedan od govornika na skupu gdje su se obratili članovi Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, kao i ministri, poslanici i politički lideri sa Zapadnog Balkana, ocijenio je da borba ukrajinskih partizana za slobodu, inspiriše cio slobodni svijet.

“Na primjeru Ukrajine vidjeli smo neke autoritarne režime koji se solidarišu, ali važnije od toga, vidjeli smo i da slobodna i demokratska društva imaju konsenzus o tome da je brutalno napadnuto pravo ukrajinskog naroda da bira svoju budućnost”, kazao je Nikolić.

Iz DPS-a su kazali da je sa skupa, na kojem su pored Nikolića, učestvovali i poslanici DPS-a i Socijaldemokrata, Branimir Gvozdenović i Damir Šehović, poručeno da se Ukrajinci bore za svoju slobodu, ali i za cijeli slobodni i demokratski svijet.

Dodaje se da to Ukrajince, u moralnom smislu, čini istorijski i civilizacijski superiornim u odnosu na agresora.

