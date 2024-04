Crna Gora može da zatvori deset pregovaračkih poglavlja do kraja godine

Podgorica, (MINA) – Mađarska smatra da je Crna Gora spremna za članstvo u Evropskoj uniji (EU) i da može da zatvori deset pregovaračkih poglavlja za vrijeme mađarskog predsjedavanja Savjetom EU, poručio je ministar vanjskih poslova Mađarske, Peter Sijarto.

On je, na konferenciji za novinare u Budimpešti nakon sastanka sa ministarkom evropskih poslova Maidom Gorčević, ukazao da je plan da se do kraja decembra organizuje Međuvladina konferencija na kojoj bi se zatvorilo deset pregovaračkih poglavlja.

Na taj način bi, kako je naveo Sijarto, dali novi polet pridruženju Crne Gore EU.

„Potrebno je vraćanje povjerenja u proces proširenja EU, a uslovi koje kandidati treba da ispune su jasno propisani. Ne smiju se upoređivati rezultati jedne zemlje sa drugom, nego se i u odnosu na nove države kandidate mora primjenjivati meritoran princip“, objasnio je Sijarto.

On je dodao da je EU potreban novi zalet i nova energija.

“Tu energiju može da dobije iz dva izvora: jedan u tih izvora može da bude rezultat izbora u EU, a drugi izvor je proširenje na zemlje Zapadnog Balkana koje su veoma ambiciozne i žele da ostvare brz rast”, naveo je Sijarto.

Prema njegovim riječima, to je polet koji bi EU mogao da omogući da izađe iz situacije u kojoj se našla.

Sijarto je kazao da su EU mnogo potrebnije zemlje Zapadnog Balkana, nego Zapadnom Balkanu članstvo u Uniji.

“U interesu EU je pridruženje zemalja ZB i zbog toga je neprihvatljivo što je taj proces njihove integracije toliko spor jer se na taj način dovodi u pitanje kredibilnost cijelog procesa“, poručio je Sijarto.

Gorčević je najavila da Crna Gora, nakon dobijanja Izvještaja o ispunjenosti mjerila (IBAR) u junu, a tokom mađarskog predsjedavanja, može početi sa zatvaranjem poglavlja.

„Vrijedno ćemo raditi na tome i nadam se da ćemo do kraja godine uspjeti da zatvorimo do deset poglavlja, što će dati podsticaj Crnoj Gori i pokazati da se EU istinski zalaže za proširenje na Zapadni Balkan“, poručila je Gorčević.

Ona je kazala da se Crna Gora, ni nakon 12 godina pregovaračkog procesa nije umorila, ni odustala.

„Odlučili smo samo da nakon određenog perioda stagnacije ubrzamo proces i postanemo 28. članica EU do 2028. godine“, dodala je Gorčević.

Ona je ukazala da je Crna Gora mala država sa 650 hiljada stanovnika, ekološka po ustavnom opredjeljenju, NATO članica koja već koristi EUR i može da predstavlja samo dodatnu vrijednost EU.

“Imamo šansu koju u ovom trenutku moramo da iskoristimo, ne samo zbog priče o proširenju, nego zato što to dobro i za EU i za Crnu Goru, ali i za druge države kandidate koje će motivisati na ovom putu“, objasnila je Gorčević.

Ona je kazala da su nemjerljivi su benefiti koje Crna Gora ima od procesa pristupanja EU i koje će tek imati od članstva, ali i da Crna Gora ima mnogo toga da pruži Uniji.

“EU dobija državu koja će biti faktor stabilnosti na Balkanu, a što je još važnije, primjer susjednim državama da svoje kapacitete usmjere na put evropske integracije”, reklaje Gorčević.

Ona je dodala da su odnosi Crne Gore i Mađarske tradicionalno prijateljski.

“Sada kada je Crnoj Gori najviše potrebna prijateljska podrška, očekujemo da će Mađarska biti naš glas u EU i da će se snažno zalagati da napredujemo ka članstvu u skladu sa zaslugama i reformama koje sprovedemo, posebno u periodu predstojećeg predsjedavanja Savjetom EU”, rekla je Gorčević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS