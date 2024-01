Crna Gora istrajna u primjeni Konvencije o ljudskim pravima

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje istrajna u primjeni Konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, poručio je predsjednik države Jakov Milatović ističući da samo puna posvećenost međunarodnim standardima može da ubrza put zemlje ka članstvu u Evropskoj uniji (EU).

On se, u okviru posjete Savjetu Evrope, sastao sa predsjednicom Evropskog suda za ljudska prava Šifrom O Liri.

Milatović je kazao da je na sastanku istakao da Crna Gora ostaje istrajna u primjeni Konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i prakse suda u Strazburu.

“Jer samo puna posvećenost međunarodnim standardima može da ubrza put naše zemlje ka članstvu u EU”, naveo je Milatović na društvenoj mreži X.

On je rekao da je pohvalio napore suda da kroz svoju praksu osigura poštovanje prava garantovanih Konvencijom.

“Ukazao sam na doprinos koji naša država pruža ovom sudu upućivanjem na rad domaćih sudija, što je praksa koju ćemo nastaviti i u narednom period”, dodao je Milatović.

