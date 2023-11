Crna Gora i Italija zajedno doprinose kolektivnoj bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Saradnjom ministarstava odbrane Crne Gore i Italije unapređuju se odnosi dvije prijateljske zemlje i doprinosi kolektivnim naporima Alijanse za suočavanje sa bezbjednosnim izazovima savremenog društva, kazala je italijanska ambasadorka u Podgorici Andreina Marsela.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, resorni ministar Dragan Krapović sastao se danas sa Marselom.

Marsela je čestitala Krapoviću na imenovanju za ministra odbrane i navela da je zadovoljna zbog postignutih rezultata na polju odbrambene saradnje dvije zemlje.

„Ambasadorka je naglasila da se saradnjom dva ministarstva unapređuju odnosi dvije prijateljske zemlje, i pruža doprinos i kolektivnim naporima Alijanse za suočavanje sa bezbjednosnim izazovima savremenog društva“, navodi se u saopštenju.

Krapović je rekao da je zadovoljan zbog dosadašnje odbrambene saradnje sa Italijom i iskazao spremnost za njeno intenziviranje u predstojećem periodu.

„On je posebno istakao značaj Air Policing misije – zaštite vazdušnog prostora Crne Gore od vazduhoplovnih snaga Italije, u saradnji sa vazduhoplovnim snagama Grčke, imajući u vidu činjenicu da je zaštita integriteta vazdušnog prostora Alijanse ključna za kolektivnu odbranu NATO-a“, kaže se u saopštenju.

Krapović je naglasio značaj obrazovanja crnogorskih kadeta na prestižnim vojnim akademijama u Italiji, na kojima kadeti stiču vrijedna praktična i teorijska znanja, čijom implementacijom dalje doprinose snaženju nacionalnih odbrambenih resursa.

On je rekao da je uvjeren da će Crna Gora, kao punopravna članica, ostati posvećena snažnom pružanju doprinosa jačanju kolektivne bezbjednosti u okviru NATO saveza.

„Sa posebnim naglaskom na sajber sigurnost, i potrebu za udruživanjem kapaciteta iz oblasti sajber zaštite, kako bi se pravovremeno odgovorilo svakodnevnim izazovima koji predstavljaju permanentnu opasnost po kolektivnu bezbjednost“, dodaje se u saopštenju.

Krapović je naglasio da Crna Gora čvrsto stoji na svom evroatlantskom putu, vodeći politiku usklađenu sa politikom Evropske unije.

On se ranije danas sastao i sa turskim ambasadorom Barišom Kalkavanom, i zahvalio mu na nedavnoj donaciji Turske – tri logistička vozila, koja predstavlja nastavak dugoročne turske podrške razvoju kapaciteta Vojske Crne Gore (VCG).

Kako je saopšteno iz Ministarstva, sagovornici su razmijenili mišljenja o mogućnostima za dalje unaprjeđivanje odbrambene saradnje, posebno u domenu obuke pripadnika VCG i školovanja crnogorskih kadeta na vojnim akademijama u Turskoj.

Navodi se da je Kalkavan izrazio uvjerenje da će Crna Gora i Turska nastaviti da razvijaju i intenziviraju već plodnu saradnju u domenu odbrane u predstojećem periodu.

On je ponovo zahvalio Crnoj Gori na pomoći u trenutku kad se Turska borila sa humanitarnom katastrofom nakon razornih zemljotresa početkom godine, što, kako je dodao, predstavlja još jednu potvrdu dugogodišnjih prijateljskih odnosa dvije zemlje.

