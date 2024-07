Crna Gora i BiH ključne za stabilnost Zapadnog Balkana

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Bosna i Hercegovina (BiH) ključne su za stabilnost Zapadnog Balkana, poručeno je sa sastanka lidera Evropskog saveza i člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

Iz Liberalne partije je saopšteno da lideri Evropskog saveza, Ivan Vujović, Damir Šehović i Vatroslav Belan, borave u BiH u susret komemoraciji žrtvama genocida u Srebrenici, kojoj će prisustvovati u četvrtak.

Bećirović je zahvalio Vujoviću, Šehoviću i Belanu na odluci da odmah nakon formiranja Saveza učestvuju na komemoraciji u Srebrenici i što su upravo BiH odabrali za prvu destinaciju u regionu u kojoj će predstaviti novu progresivnu evropsku platformu na političkoj sceni Crne Gore.

“Tokom razgovora obostrano je konstatovano da stabilnost Zapadnog Balkana zavisi od stabilnosti Crne Gore i BiH, odbrane njihove nezavisnosti i suvereniteta i očuvanja koncepta multietničkih, multikulturalnih i multivjerskih društava koje imaju zajednički cilj – članstvo u Evropskoj uniji”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su sagovornici zaključili da će samo snažnom saradnjom i regionalnim savezništvom progresivnih, građanskih, istinski evropskih organizacija dvije stare i prijateljske države, biti sačuvane i pridružene evropskoj porodici država.

Kako je saopšteno, Bećirović je pozdravio formiranje Evropskog saveza kao dobar primjer sinergije dokazanih građanskih, antiratnih, reformskih i proevropkih partija.

Vujović, Šehović i Belan poručili su Bećiroviću da će BiH u Evropskom savezu uvijek imati pouzadnog prijatelja i bespogovornog zagovornika njene cjelovitosti i suvereniteta.

Oni su poručili da Crna Gora hitno mora dobiti novu Vladu i parlamentarnu većinu koje, kako su naveli, neće po diktatu Andrije Mandića entitete BiH predstavljati kao države i koje neće biti na liniji politka Milorada Dodika.

Kako je saopšteno, nova proevropska vlada, u kojoj će zasigurno biti Evropski savez, vrlo brzo će izgladiti odnose sa BiH.

„I vratiti ih na partnerski i prijateljski nivo na kojem se neće stvarati okolnosti za upućivanje protestnih nota, već za razmjenu iskustava i međusobnu pomoć na evropskom putu“, zaključili su lideri Saveza.

