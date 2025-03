Crna Gora i Albanija predvodnice evropskih integracija u regionu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Albanija su predvodnice procesa pristupanja Evropskoj uniji (EU) u regionu i zajednički mogu doprinijeti ubrzanju evropske integracije Zapadnog Balkana, ocijenile su crnogorska ministarka evropskih poslova Maida Gorčević i albanska državna ministarka i glavna pregovaračica Majlinda Duka.

Gorčević je, kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), boravila u zvaničnoj posjeti Albaniji, gdje se sastala sa Dukom.

Iz MEP-a su kazali da su Gorčević i Duka razgovarale o daljem jačanju bilateralne saradnje u okviru procesa evropske integracije, s posebnim fokusom na sprovođenje reformi, napredak u pregovorima i koristi od Plana rasta za Zapadni Balkan.

“Ministarke su ocijenile da su Crna Gora i Albanija predvodnice procesa pristupanja EU i da zajednički mogu doprinijeti ubrzanju evropske integracije Zapadnog Balkana kroz dijeljenje iskustava, sinhronizaciju reformskih napora i međusobnu podršku u ključnim pregovaračkim oblastima”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da Crna Gora, kao najnaprednija država u procesu pregovora, nastavlja ispunjavanje završnih mjerila u cilju zatvaranja pregovaračkih poglavlja.

“Albanija, koja pregovara po novoj metodologiji, intenzivno radi na otvaranju dodatnih pregovaračkih klastera, pri čemu je do sada otvorila dva, a do juna planira otvaranje još dva”, rekli su iz MEP-a.

Gorčević je kazala da Crna Gora i Albanija dijele isti strateški cilj – punopravno članstvo u EU.

“Ova posjeta još jednom potvrđuje snažno partnerstvo između naših država i posvećenost evropskoj budućnosti regiona”, navela je Gorčević.

Prema njenim riječima, plan rasta za Zapadni Balkan jasan je signal da EU prepoznaje i nagrađuje reformske napore.

“To nas dodatno motiviše da ubrzamo reformski proces i učinimo ga vidljivim za naše građane,“ poručila je Gorčević.

Duka je naglasila da je regionalna saradnja ključna za jačanje evropske perspektive Zapadnog Balkana i istakla važnost iskustva Crne Gore u zatvaranju poglavlja, što može biti korisno za Albaniju dok napreduje kroz pregovaračke klastere.

Prema njenim riječima, Albanija i Crna Gora već pokazuju kako susjedska saradnja može doprinijeti bržem napretku u pregovaračkom procesu.

Duka jekazala da razmjena iskustava, naročito u oblastima vladavine prava, ekonomske reforme i javne administracije, može osigurati veću efikasnost u sprovođenju neophodnih reformi.

“Uvjereni smo da ćemo, uz odlučne reforme i evropsku podršku, ispuniti uslove za dalje otvaranje pregovaračkih klastera, a Crna Gora za zatvaranje svojih poglavlja,“ istakla je Duka.

Iz MEP-a su rekli da su ministarke razgovarale i o reformama u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao ključnim uslovima za napredak u pregovaračkom procesu.

“Posebno su istakle potrebu za jačom institucionalnom saradnjom u borbi protiv hibridnih prijetnji i usklađivanju sa Zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom EU”, kaže se u saopštenju.

Gorčević će, kako je najavljeno, održati predavanje studentima na College of Europe u Tirani na temu „Ubrzana politika proširenja na Zapadnom Balkanu: Slučaj Crne Gore“.

“Gdje će se osvrnuti na reformske napore i uspjehe koje je Crna Gora postigla tokom prethodne godine, kao i na plan da zatvori sva poglavlja do kraja 2026. Godine”, dodaje se u saopštenju.

Iz MEP-a su kazali da Crna Gora i Albanija nastavljaju intenzivnu saradnju na evropskom putu, uz zajednički cilj da region što prije postane dio evropske porodice.

