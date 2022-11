Crna Gora doprinosi evroatlantskoj stabilnosti i bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, kao kredibilna NATO saveznica, posvećena je davanju doprinosa evroatlantskoj stabilnosti i bezbjednosti, rekao je premijer Dritan Abazović.

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović je tokom drugog dana NATO sastanka ministara vanjskih poslova u Bukureštu, imao bilateralni susret sa pomoćnicom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Karen Donfrid.

“Crna Gora, kao kredibilna NATO saveznica, posvećena je davanju doprinosa evroatlantskoj stabilnosti i bezbjednosti i ublažavanju razornih efekata rata u Ukrajini”, poručio je Abazović.

On je, kako se dodaje, istakao da je strateško partnerstvo sa SAD čvrst i solidan osnov za promovisanje dobrosusjedskih odnosa, regionalne saradnje i zapadnih vrijednosti u regionu, u pravcu prosperiteta, evropske perspektive i dobrobiti građana.

