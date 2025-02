Crna Gora domaćin objave rezultata TIMSS 2023 longitudinalne studije

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će biti domaćin predstavljanja međunarodnih rezultata longitudinalne studije TIMSS 2023, najavljeno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Iz tog Vladinog resora su kazali da je planirano da rezultati budu objavljeni 9. decembra.

„Ovaj prestižni događaj potvrđuje posvećenost MPNI i Ispitnog centra unapređenju obrazovanja, jačanju međunarodne saradnje i podsticanju globalnog dijaloga o postignućima učenika u matematici i prirodnim naukama“, navodi se u saopštenju.

Kako su pojasnili iz MPNI, TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) longitudinalno istraživanje pruža značajan uvid u napredak učenika tokom jedne godine, podržavajući razvoj obrazovnih politika zasnovanih na dokazima i unapređenje obrazovnih sistema širom svijeta.

„Radujemo se prilici da ugostimo istaknute istraživače, kreatore obrazovnih politika i lidere iz cijelog svijeta, kako bismo zajedno analizirali ključne rezultate studije i njihove implikacije na budućnost obrazovanja“, rekli su iz MPNI.

