Crna Gora da ubrza reforme i potvrdi posvećenost pristupanju EU

Podgorica, (MINA) – Za Crnu Goru je važno da ubrza tempo sprovođenja reformi i da na djelu potvrdi posvećenost evropskom putu, poručeno je sa sastanka ministarke evropskih poslova Maide Gorčević i otpravnice poslove Ambasade Mađarske u Podgorici Mire Vuić.

Iz Ministarstva evropskih poslova (MEP) saopšteno je da je na sastanku zaključeno da će se posvećenost evropskom putu najbolje demonstrirati kroz ispunjenje preporuka iz Izvještaja Evropske komisije (EK).

Gorčević je zahvalila na kontinuiranoj podršci koju Mađarka pruža Crnoj Gori u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU), naročito u dijelu pružanja ekspertize u više pregovaračkih oblasti.

„Informisala je otpravnicu poslova o planovima Vlade i MEP-a usmjerenim na ispunjenje preporuka iz Izvještaja EK i ubrzanje evropskog puta Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Gorčević je poručila da je Vlada odlučna da ubrza reforme.

Ona je rekla da žele da evropskim partnerima pokažu da je Crna Gora kredibilan partner i država koja zaslužuje da zauzme mjesto u evropskoj porodici.

„I još važnije za ovu Vladu je da, kroz istinske reforme, građani osjete opipljive rezultate i boljitak u svim sferama života, jer je to suština ovog procesa transformacija našeg društva ka evropskim vrijednostima i standardima“, kazala je Gorčević.

Vuić je čestitala Gorčević stupanje na novu dužnost i navela da očekuje da će novoformirana Vlada i MEP biti uspješni u sprovođenju reformi i finalizovati proces pristupanja EU.

Ona je istakla da Crna Gora i u narednom periodu može da računa na snažnu podršku Mađarske, a posebno tokom predsjedavanja te države Savjetom EU u drugoj polovini sljedeće godine.

„Na Crnoj Gori je da intenzivira reforme i pokaže rezultate. U tome možete računati na podršku prijateljske Vlade Mađarske, koja će nastaviti da vas podržava – tehnički, ekspertski i politički“, poručila je Vuić.

Iz Ministarstva su naveli da su sagovornice razgovarale o daljim izazovima i planovima u procesu pristupanja, kao i o potrebama za ekspertskom podrškom u više pregovaračkih poglavlja.

