Crna Gora da nastavi sa reformama

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je prevodnica procesa pregovora sa Evropskom unijom (EU) u regionu i veoma je važno da nastavi sa reformama istom dinamikom, kako bi ostvarila cilj i postala naredna članica EU.

To je ocijenjeno na sastanku ministra vanjskih poslova i Filipa Ivanovića i šefice delegacije EU u Crnoj Gori, Oane Kristine Pope.

Ivanović je, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), zahvalio Popi na podršci i doprinosu napretku Crne Gore na putu ka članstvu u EU.

On je, kako se navodi, ocijenio da je Popa sa posebnom posvećenošću radila na implementaciji brojnih aktivnosti koje su za cilj imale ubrzanje procesa pristupanja Crne Gore.

„Crna Gora je zahvalna za Vaš proaktivan pristup i sveukupnu saradnju EU instiitucija sa našom državnom administracijom, sa ciljem da napravimo iskorak u evropskoj integraciji. U tome smo, zajedničkim naporima i snagama, uspjeli“, kazao je Ivanović.

On je istakao da Crna Gora ostaje u potpunosti posvećena ispunjenju svog ključnog vanjskopolitičkog cilja – članstva u Uniji.

Popa je, kako se navodi, izrazila zadovoljstvo mandatom u Crnoj Gori, naglasivši da joj je drago što je tokom njene diplomatske misije Crna Gora ostvarila istorijski uspjeh i ušla u završnu fazu pregovora s EU.

Prema riječima Pope, pozitivan Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila je kruna posvećenosti, napornog rada i intenzivne saradnje Delegacije EU sa državnom administracijom.

“Drago mi je što Crna Gora napreduje i radujem se da, u godinama pred nama, vidim nove uspjehe i pridruživanje Uniji“, dodala je Popa.

