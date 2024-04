Crna Gora će uvijek imati podršku Slovenije na EU putu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će uvijek imati podršku Slovenije na njenom evropskom putu, poručili su predsjednici Državnog savjeta i Državnog zbora Slovenije, Marko Lotrič i Urška Klakočar Zupančič.

Iz Skupštine je saopšteno da se predsjednik parlamenta Andrija Mandić sa Lotričem i Klakočar Zupančič susreo danas u Palma de Majorci, tokom Konferencije predsjednika parlamenata zemalja članica Evropske unije (EU).

„Predsjednici Državnog savjeta i Državnog zbora Slovenije su izrazili zadovoljstvo povodom susreta i apostrofirali da će Crna Gora uvijek imati podršku Slovenije na njenom evropskom putu“, kaže se u saopštenju.

Sagovornici su razgovarali o značaju razvoja zemalja Zapadnog Balkana i politici proširenja EU.

„Mandić je tokom dugog i prijateljskog razgovora istakao rezultate Skupštine Crne Gore u proteklom periodu, dodajući da javnost Crne Gore i naši međunarodni partneri te rezultate jasno vide i izuzetno cijene“, navodi se u saopštenju.

