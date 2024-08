Crna Gora će do 2050. godine izgubiti 93 hiljade stanovnika

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će 2050. godine, prema procjenama Ujedinjenih nacija (UN), imati 93 hiljade stanovnika manje, prenosi Radio Slobodna Evropa (RSE).

Ujedinjene nacije procjenjuju da će do 2050. godine šest zemalja Zapadnog Balkana imati oko tri miliona manje stanovnika nego sada.

Srbija će, kako piše RSE, biti na najvećem gubitku, od oko 1,2 miliona stanovnika.

Procentualno, prednjače Bosna i Hercegovina te Albanija, koje će do sredine vijeka da izgube više od 20 odsto stanovnika.

Crna Gora koja trenutno ima 628 hiljada stanovnika 2050. godine će imati 535 hiljada.

Sjeverna Makedonija će izgubiti 307 hiljada stanovnika, a Kosovo 62 hiljade.

