Članstvo Crne Gore u EU bilo bi podsticajno za BiH

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima istorijsku šansu da bude prva naredna članica Evropske unije (EU), što bi za države regiona bilo podstrek da istraju na evropskom putu, ocijenjeno je na sastanku ministra vanjskih poslova Ranka Krivokapića sa ambasadorom Bosne i Hercegovine (BiH) Branimirom Jukićem.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), Krivokapić je kazao da bi BiH što prije trebalo dodijeliti status kandidata za EU.

On je rekao da je uvjeren da će Evropska komisija uvažiti sve dosadašnje napore i prepoznati značaj takve odluke.

Iz MVP-a su naveli da je u sadržajnom i otvorenom razgovoru konstatovano da su odnosi Crne Gore i BiH prijateljski i dobrosusjedski, ojačani zajedničkim vanjskopolitičkim prioritetima u pogledu regionalne saradnje i integracije u EU.

„Ocijenjeno je da Crna Gora ima istorijsku šansu da bude prva naredna članica Unije, što bi i za države regiona bila dobra vijest i podstrek da istraju na evropskom putu“, kaže se u saopštenju.

Kada je riječ o Crnoj Gori, ukazano je na važnost ispunjavanja obaveza na unutrašnjem planu i dobijanja završnih mjerila u ključnim poglavljima, kako bi u mogućem punom mandatu ove Vlade završili pregovore sa EU.

Sagovornici su razgovarali o regionalnim pitanjima i previranjima na globalnom planu i ocijenili da su dešavanja u Ukrajini dovela do veće kompaktnosti Evropske unije i NATO-a.

