Članovi popisnih komisija imaju status javnih funkcionera

Podgorica, (MINA) – Članovi popisnih komisija u jedinicama lokalnih samouprava, koje imenuje direktor Uprave za statistiku, imaju status javnih funkcionera i u obavezi su da dostavljaju izvještaje o prihodima i imovini, saopšteno je iz Agencije za sprečavanje korupcije (ASK).

Iz ASK-a su rekli da je riječ o imenovanim osobama u organu državne uprave u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije i Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova.

„Kao javni funkcioneri, članovi popisnih komisija su u obavezi da dostavljaju izvještaje o prihodima i imovini“, navodi se u saopštenju.

