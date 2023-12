CIRT: Ne otvarajte sumnjive poruke na Viberu

Podgorica, (MINA) – Nacionalni centar za odgovor na računarsko-bezbjednosne incidente (CIRT) upozorio je građane da se na platformi Viber pojavila fišing kampanja sa ciljem kompromitacije naloga koja napadaču omogućava pristup porukama, listi kontakata i lažno predstavljanje u ime korisnika naloga.

Iz CIRT-a su građanima preporučili da ne pristupaju linkovima iz poruke ukoliko ih ne očekuju ili ukoliko izgledaju sumnjivo.

Kako su kazali, ukoliko dođe do kompromitacije, korisnik treba da preduzme više aktivnosti kako bi deaktivirao pristup njegovom Viber nalogu na drugim uređajima (računarima ili tabletima).

„Otvorite Viber aplikaciju na svom mobilnom uređaju i izaberite opciju „još” /More/ u donjem desnom uglu ekrana. Izaberite opciju „podešavanja” /Settings/ da biste pristupili postavkama podešavanja. Izaberite stavku „nalog” /Account/“, naveli su iz CIRT-a.

Nakon toga, kako su naveli,korisnik treba da izabere opciju „desktop i tablet” /Desktop and Tablets/ i da provjeri koji sve uređaji imaju pristup njegovom nalogu.

„Ukoliko se na listi nalazi uređaj koji niste vi dodali, deaktivirajte ga. Potvrdite deaktivaciju kada se to od vas zatraži“, dodaje se u saopštenju CIRT-a.

