Ćinćur: Isključenje Pejović atak na slobodno izražen stav

Podgorica, (MINA) – Poslanica Pokreta Evropa sad (PES) Radinka Ćinćur kazala je da isključenje koleginice Jevrosime Pejović iz PES-a doživljava kao atak na slobodno izražen stav.

Kako je navela, „kao da smo još u KPJ u kojoj je bilo zabranjeno drugačije misliti“.

Ćinćur je rekla da stav oko formiranja 44. vlade i skupštinske većine nije promijenila, prenosi Portal RTCG.

„To što ja nijesam isključena, doživljavam kao još jednu vrstu pritiska i manipulacije od vrha PES-a. I dalje mislim da je Crnoj Gori neophodna stabilna vlada, koju bi podržalo najmanje 49 poslanika, koja bi bila spremna za reformske procese i uspostavljanje vladavine prava”, kazala je Ćinćur.

On je navela da, u tom smislu, podržava razgovore o skupštinskoj većini koja bez ucjena može donositi suverene odluke.

“Svaka druga većina, od 41 ili 42 poslanika, mi je neprihvatljiva i neću je podržati. Ne želim da učestvujem u nečemu što doživljavam kao povratak starog tridesetogodišnjeg režima na vlast”, poručila je Ćinćur.

