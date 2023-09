CGO: Preko 56 odsto građana smatra da je sveobuhvatna obrazovna reforma neophodna

Podgorica, (MINA) – Više od 56 odsto građana Crne Gore smatra da je neophodna sveobuhvatna reforma osnovnog i srednjeg obrazovanja, dok je manje od četvrtine suprotnog stava, kazali su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Iz CGO-a su rekli da je to pokazao projekat “Kakva nam država Crna Gora treba?”, koji ta nevladina organizacija vodi uz podršku njemačke Fondacije Friedrich Ebert (FES) i u saradnji sa agencijom DAMAR.

“Dominantna većina od 56,7 odsto građana cijeni da je neophodna sveobuhvatna reforma osnovnog i srednjeg obrazovanja, dok je manje od četvrtine, odnosno 23,9 odsto, suprotnog stava”, naveli su iz CGO-a.

Oni su kazali da oko petina građana, odnosno 19,5 odsto nema definisano mišljenje o tom pitanju.

Kako su kazali iz CGO-a, građani smatraju da partijsko zapošljavanje najviše šteti obrazovnom sistemu na svim nivoima.

“Pored toga, kad je riječ o kvalitetu nastavnog kadra, loši fakulteti na kojima se taj kadar školuje, kao i podcijenjenost i nedovoljna finansijska satisfakcija vide se kao značajna ograničenja”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, na istoj liniji u zoni visokog obrazovanja, primjetan je zastarjeli pristup nastavnim metodama, nedovoljna motivacija nastavnog kadra, ali i partijsko miješanje u rad Univerziteta.

Iz CGO-a su ocijenili da odsustvo kritičke misli iz akademske sfere postaje hronično u Crnoj Gori.

“To potvrđuje i podatak da 63,3 odsto građana smatra da univerzitetski profesori u Crnoj Gori moraju biti društveno aktivniji i kritičniji prema stvarnosti”, rekli su iz CGO-a.

