CGO: Kandidate za 44. vladu analizirati neselektivno

Podgorica, (MINA) – Na najvažnijim funkcijama i profesionalnim pozicijama treba da budu osobe nespornog stručnog profila i integriteta, kazali su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO) apelujući da se procjeni kandidata za 44. vladu prilazi neselektivno.

Iz CGO-a su rekli da, kako sada stvari stoje, 44. Vlada imaće najmanju zastupljenost žena, a taj sastav karakteriše i “najveći broj kandidata za ministre sa malo ili nimalo iskustva u oblastima koje će pokrivati ili u rukovođenju unutar sistema javne uprave”.

Iz te nevladine organizacije su na društvenoj mreži X naveli da se zalažu da na najvažnijim funkcijama, ali i profesionalnim pozicijama, budu osobe nespornog stručnog profila i integriteta.

“Bez namjere da ovom prilikom ulazimo u analizu bilo čijih kapaciteta, jer će za to biti vremena, apelujemo da se procjeni kandidata prilazi neselektivno”, rekli su iz CGO-a.

Oni su kazali da dosadašnji pristup, posebno na društvenim mrežama, u fokus stavlja žene kandidatkinje, dok se mnogo manje problematizuje stručnost ili osposobljenost za upravljanje muških kandidata u odnosu na resore koje planiraju preuzeti.

Kako su iz CGO-a dodali, fizički izgled ne može i ne smije biti osnov za komentarisanje kandidatkinja, jer to podstiče mizoginiju i generiše narativ koji obeshrabuje žene da učestvuju u političkim procesima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS