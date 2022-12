Cetinjanin stradao u požaru

Podgorica, (MINA) – Cetinjanin Z.L. (64) preminuo je od posljedica požara koji je sinoć izbio u njegovom stanu, u naselju 4.jul.

Kako prenosi Cetinjski list, požar je izbio oko 23 sata i 30 minuta, a njegov uzrok za sada nije poznat.

„Odmah po dojavi, pripadnici Službe zaštite i spašavanja Prijestonice došli su na lice mjesta iz vatre izvukli unesrećenog koji je u tom momentu davao znake života“, kazao je za Radio Cetinje komandir Službe Predrag Peđa Moštrokol.

Policija obezbjeđuje lice mjesta, a vještak koji bi trebalo da utvrdi uzroke požara danas će uraditi uviđaj.

