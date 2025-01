Cetinjani odali počast ubijenim sugrađanima

Podgorica, (MINA) – Građani Cetinja večeras su, paljenjem svijeća ispred spomenika Lovćenska vila, odali počast žrtvama jučerašnjeg masovnog ubistva.

Paljenje svijeća organizovali su članovi porodica stradalih u avgustu 2022. godine u naselju Medovina, javlja Cetinjski list.

Večeras će u 19 sati na Trgu nezavisnosti u Podgorici građani takođe zapaliti svijeće stradalima na Cetinju.

U pucnjavi koja se u srijedu dogodila na Cetinju ubijeno je 12 osoba, od kojih dvoje djece, a teško je povrijeđeno četvoro ljudi.

U Crnoj Gori je trodnevna žalost.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS