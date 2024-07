Ceremonijom na brodu Jadran završen Ljetnji vojni kamp za mlade

Podgorica, (MINA) – Ljetnji vojni kamp za mlade, koji je počeo 25. juna, završen je svečanom ceremonijom na školskom brodu Jadran u Tivtu, na kojoj su proglašeni najbolji polaznici i dodijeljeni sertifikati svim učesnicima.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Damjan Šćekić, Hana Joha i Vesna Ristevska bili su najbolji među 38 polaznika, učenika i učenica drugog i trećeg razreda srednjih škola.

Iz tog resora su dodali da je četvoro polaznika bilo iz Sjeverne Makedonije.

Direktor Direktorata za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane Velibor Bakrač, obraćajući se učesnicima kampa, pohvalio je njihovu upornost i odgovornost, želju za učenjem, ali i osjećaj za timski rad i drugarski odnos.

„Uvjeren sam da ste osjetili što znači nositi uniformu Vojske Crne Gore (VCG), biti dio sistema u kojem su timski rad, požrtvovanost i solidarnost osnova za postizanje viših ciljeva“, kazao je Bakrač.

Iz Ministarstva su naveli da je cilj kampa, koji je postao tradicionalan i za koji uvijek postoji veliko interesovanje, da srednjoškolcima pruži priliku da steknu osnovne vojne vještine, razviju timski duh, ojačaju fizičku spremnost i stvore nova prijateljstva.

„Učesnici su bili pod stalnim nadzorom iskusnih instruktora i stručnog osoblja iz VCG, kojima je Bakrač posebno zahvalio, zaključujući da je na kampu naučena veoma bitna lekcija – kako se oslanjati jedni na druge, kako raditi zajedno i ne odustati ni u najtežim trenucima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da program kampa obuhvata razne aktivnosti, osnovnu vojnu obuku, orijentiring i snalaženje u prirodi, marševe i ishranu u prirodi, sport i rekreativne aktivnosti, predavanja o bezbjednosti i prvoj pomoći.

Kamp je počeo 25. juna, a realizovan je u Kolašinu i okolini.

